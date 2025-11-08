Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами и Черным морем
В течение восьми часов средствами российской ПВО уничтожены дроны на территории сразу четырех регионов, а также над акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны России.
В период с 12:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских дронов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Министерство обороны уточняет, что девять беспилотников были сбиты над Крымом, два – над Вологодской областью, два – над Белгородской областью, еще один – над Курской областью, а один – над акваторией Черного моря.
Ранее средства ПВО уничтожили за одну ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России.
Украинские БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области.
Массовую атаку дронов ВСУ отразили над шестью районами Ростовской области.