Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами и Черным морем

Tекст: Вера Басилая

В период с 12:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских дронов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Министерство обороны уточняет, что девять беспилотников были сбиты над Крымом, два – над Вологодской областью, два – над Белгородской областью, еще один – над Курской областью, а один – над акваторией Черного моря.

Ранее средства ПВО уничтожили за одну ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России.

Украинские БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области.

Массовую атаку дронов ВСУ отразили над шестью районами Ростовской области.