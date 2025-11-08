БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области

Филимонов заявил о пяти взрывах на подстанции «Белозерская» в Вологодской области

Tекст: Вера Басилая

Подстанция «Белозерская» в Вологодской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала зафиксировали три попадания в подстанцию напряжением 750 кВ, но по уточненным данным позднее оказалось, что произошло пять взрывов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Энергоснабжение Вологодской области, а также соседних регионов не было нарушено. Передача мощности через подстанцию продолжается в штатном режиме.

На момент атаки на территории объекта находились восемь человек, включая сотрудников охраны, подрядчиков и оперативный персонал. Губернатор уточнил, что все они оперативно укрылись и в результате нападения не пострадали. Масштабы повреждений подстанции устанавливаются, продолжается обследование объекта.

Более 16 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Курской области.

До этого электроснабжение отключили и в некоторых районах Курчатова из-за аварии.



