БПЛА атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
Филимонов заявил о пяти взрывах на подстанции «Белозерская» в Вологодской области
В результате атаки БПЛА на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области зафиксировано пять взрывов, но энергоснабжение региона и соседних областей не нарушено, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Подстанция «Белозерская» в Вологодской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
По его словам, сначала зафиксировали три попадания в подстанцию напряжением 750 кВ, но по уточненным данным позднее оказалось, что произошло пять взрывов.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Энергоснабжение Вологодской области, а также соседних регионов не было нарушено. Передача мощности через подстанцию продолжается в штатном режиме.
На момент атаки на территории объекта находились восемь человек, включая сотрудников охраны, подрядчиков и оперативный персонал. Губернатор уточнил, что все они оперативно укрылись и в результате нападения не пострадали. Масштабы повреждений подстанции устанавливаются, продолжается обследование объекта.
Более 16 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции.
Губернатор Александр Хинштейн сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Курской области.
До этого электроснабжение отключили и в некоторых районах Курчатова из-за аварии.