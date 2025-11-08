В Курской области восстановлено электроснабжение после атаки ВСУ

Хинштейн сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Курской области

Tекст: Вера Басилая

В Курской области, где из-за ударов ВСУ оказались без света порядка 17 тыс. потребителей, электроснабжение было полностью восстановлено по резервной схеме, сообщил Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, электроснабжение, нарушенное в результате варварских ударов ВСУ по объектам энергетики в Рыльске, восстановлено. Потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов запитаны по резервной схеме, сообщил губернатор.

Хинштейн отметил, что энергетики трудились в крайне сложных условиях из-за продолжающихся атак, однако справились с задачей. Он выразил благодарность бригадам, подчеркнув их героизм и самоотверженность.

Ранее Александр Хинштейн сообщил о повреждении частных домов в результате атаки беспилотников на Курскую область.

Без электроснабжения в Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области остались более 16 тыс. потребителей после удара по подстанции.

