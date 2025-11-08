Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Хинштейн сообщил о повреждении частных домов при атаке БПЛА на Курскую область
Хинштейн: Частные дома повреждены при атаке БПЛА на Курскую область
Над Курском сработала система ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
«Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе. Информация уточняется», – сообщил он.
Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 3 ноября в Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции остались без электроснабжения более 16 тыс. потребителей.
Системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали
11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.