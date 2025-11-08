Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.0 комментариев
На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинение по делу об ударе, который пришелся во время построения военных на плацу для награждения в Днепропетровской области, пишут украинские СМИ.
Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении комбату, собравшему бойцов для награждения, после чего по ним ударили российские военные, сообщает украинская пресса.
По этим данным, в результате удара погибло 12 военных и гражданских, ранения получили 36 военнослужащих ВСУ.
Отмечается, что в момент удара праздновалась годовщина создания 35-го батальона морской пехоты ВСУ, планировалось торжественное награждение с кострами и факелами.
Военные, говоря со СМИ, отметили, что в день награждения метеоусловия не позволяли использовать дроны, поэтому в случившемся подозревют утечку информации от своих.
Ранее на Украине начали расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении. В Сети публиковали видеозаписи, фиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.