    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов
    Политолог прокомментировал отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Эксперт разъяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    4 ноября 2025, 08:21

    На Украине начали расследование гибели военных в Днепропетровской области

    Власти Украины начали расследовать гибель военных в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины инициировали досудебное расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Государственное бюро расследований Украины открыло расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате воздушного удара в Днепропетровской области.

    Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), передает РИА «Новости».

    Следователи проверят, были ли 1 ноября выполнены требования безопасности для личного состава и организовано ли укрытие военных во время воздушной тревоги должным образом.

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в этом регионе.

    Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    3 ноября 2025, 20:05
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Последствия удара баллистической ракеты «Искандер» по плацу в Павлограде на Украине зафиксированы на видео, запись появилась в Сети.

    Видеоматериалы, запечатлевшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с парадным построением бойцов ВСУ, опубликованы в интернете, передает «Российская газета».

    Как видно на опубликованных кадрах, площадь усеяна кусками кирпича и разбитыми стенами. Среди руин находится сгоревший автомобиль.

    В подписи к видеоролику отмечается: «Выглядит так, что не выжил никто».

    Согласно информации, озвученной в ряде Telegram-каналов, наградное построение военных 35-й бригады ВСУ в это время проходило на плацу города Павлоград, который расположен примерно в 70 км от Днепропетровска. Именно туда попала российская ракета во время проведения построения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    3 ноября 2025, 14:49
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    3 ноября 2025, 18:12
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 17:17
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине

    Дипломат Рынза оценил доклад ЮНЕСКО по Украине как предвзятый

    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва назвала доклад ЮНЕСКО по Украине предвзятым, представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза указал на игнорирование дискриминации русского языка и национальных меньшинств киевскими властями.

    Заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине как необъективный и предвзятый, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что документ содержит необоснованные обвинения в адрес России и отражает позицию коллективного Запада по украинскому конфликту.

    На сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза подчеркнул, что доклад гендиректора и секретариата не содержит упоминаний прославления нацистских преступников, запрета русского языка и притеснения национальных меньшинств на Украине.

    Он также отметил, что ЮНЕСКО игнорирует преследования Украинской православной церкви, о которых ранее информировал совет ООН по правам человека. По его словам, в докладе отсутствует информация о сносе исторических памятников в Киеве, что, по мнению России, является серьезной упущенной деталью.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева. Российские специалисты собирают все материалы по факту убийства, чтобы отправить их в международные организации.

    В октябре в Москве впервые прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО.

    3 ноября 2025, 15:41
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничной зоне Курской области завершилась эвакуация более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших от действий боевиков ВСУ, начато их опознание через ДНК.

    Из Приграничной Суджи в Курской области эвакуированы тела более 300 погибших мирных жителей, жертв нападений боевиков ВСУ, сообщил РИА «Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев.

    «При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», – рассказал Глухарев.

    Он уточнил, что основные мероприятия по поиску и эксгумации тел начались с середины августа. За это время удалось обнаружить и эксгумировать тела 112 местных жителей, которые, по его словам, были зверски убиты украинскими боевиками.

    Все найденные тела проходят учет, их заносят в специальный реестр, фиксируя данные о нахождении, опознании или невозможности опознания жертв. После этого тела доставляют в морг Курска, где специалисты военно-следственного управления проводят забор ДНК и процедуры опознания, чтобы затем передать останки родственникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    В ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    3 ноября 2025, 18:35
    Силовики сообщили о методичке ВСУ по уничтожению пленных

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, с применением любых доступных средств, включая БПЛА.

    Украинские силовики убивают сослуживцев, решивших сдаться, следуя принятой командованием методичке, передает ТАСС. Собеседник агентства подчеркнул, что бойцов, пытающихся покинуть позиции, преследуют даже собственные БПЛА.

    По его словам, сами пленные заявляют: «Существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами».

    Силовые структуры отмечают, что такой жесткий регламент преследует цель предотвратить массовую сдачу в плен и дезертирство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с снабжением и позициями в районе Купянска. Российская армия сорвала попытку украинских войск выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    3 ноября 2025, 08:56
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке, где находилось до десяти единиц техники ВСУ и обслуживались БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, взрыв зафиксирован ночью на одной из площадок обслуживания беспилотников и техники вооружённых сил Украины в пригороде Харькова, передаёт РИА «Новости».

    «Харьковская область (пригород), цель – площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», – уточнил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине уничтожило операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье также взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. В Кривом Роге подполье нанесло удар по натовским самолетам.

    3 ноября 2025, 13:17
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За два года страны Запада предоставили Киеву помощь на сумму около полтриллиона евро, однако это, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, приведет лишь к расширению российских территорий.

    Западные страны с начала 2022 года передали Киеву ресурсы на сумму около полутриллиона евро, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    По мнению политика, эта сумма представляет собой огромные средства, несмотря на то, что, как он утверждает, значительная часть финансирования была, по его словам, похищена киевским руководством.

    Медведев отмечает, что на такие суммы можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину», однако вместо этого, по его мнению, средства расходуются неэффективно. Он также сравнил расходы Запада на поддержку Киева с затратами США на операцию в Афганистане, напомнив, что на протяжении двадцати лет Вашингтон потратил там 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

    Подытоживая, Медведев заявил: «чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку кровавых киевских клоунов (далее – ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan), тем страшнее будет конец истории для режима».

    Он выразил уверенность, что это приведет к возврату большего количества территорий «в родную Россию» и возвращению российской власти на «исконно российские земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ресурсы «коалиции желающих» для Киева быстро иссякают.

    Отмечалось, что Украина не сможет выстоять без западной поддержки до весны 2026 года.

    3 ноября 2025, 21:16
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен молодой офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк.

    Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, Вусатюк был 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы, который прошел ускоренный курс подготовки офицеров.

    «В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», – сообщил собеседник агентства.

    Источник добавил, что ранее подразделение «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине: его бойцы проходили подготовку за границей, а командиры посещали встречи у высокопоставленных представителей США. Со временем опытный состав подразделения почти полностью выбывал в так называемых «мясных штурмах» и публичных акциях, а сейчас командные должности занимают молодые офицеры с неполным образованием.

    Также сообщается, что в ВСУ командиры, согласно внутренним распоряжениям, несут ответственность за потерю западной техники, но не за гибель солдат. «Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», – отметил собеседник агентства. По его словам, случаи, когда командование ВСУ фокусируется на эвакуации подбитых танков, чаще, чем на спасении раненых или убитых военных, многократно отмечались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курсанты, не окончившие обучение в вузах, привлекаются к выполнению командирских задач в составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

    3 ноября 2025, 11:15
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на третье ноября российские МиГ-31И атаковали аэродром Озерное в Житомирской области гиперзвуковыми ракетами, применяя удар по военной инфраструктуре.

    Комбинированный удар по целям на Украине был нанесен армией России в ночь на третье ноября, передает «Российская газета». В ходе операции использовались не только ракеты и авиационные бомбы, но и ударные беспилотники.

    По данным источника, баллистические ракеты «Искандер» прилетели сразу в три области – Днепропетровскую, Запорожскую и Ровненскую, а беспилотники «Герань» били по объектам в Конотопе, Николаеве и Нежине.

    Планирующие авиабомбы достигли поселка Чутово на востоке Полтавской области, преодолев расстояние свыше 75 километров, как отмечают авторы телеграм-канала «Повернутые на войне». Это свидетельствует о дальнобойности и точности задействованного вооружения.

    Наибольший резонанс вызвал запуск трех гиперзвуковых ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31И по аэродрому Озерное на территории Житомирской области, где располагается одна из наиболее значимых авиабаз ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области истребитель МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку. Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за полетов российских МиГ-31. Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31.

    3 ноября 2025, 12:35
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 365 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотника, 635 ЗРК, 25 823 танка и других бронемашин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 652 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов.

    А ранее нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    3 ноября 2025, 14:44
    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик Мема назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема отметил, что отказ президента США Дональда Трампа поставлять ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

    Отказ Трампа от передачи ракет Tomahawk на Украину стал позитивным сигналом для Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на публикацию члена финской партии «Альянс свободы» Мема в соцсети X (соцсеть заблокирована в России).

    Политик отметил, что «президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить».

    Мема добавил, что передача этих ракет привела бы к прямому вовлечению США в конфликт на Украине. По его мнению, отказ от поставок ракет минимизирует риски эскалации и предотвращает более жесткую реакцию со стороны России.

    Финский политик подчеркнул, что данная позиция США выгодна украинскому руководству и снижает накал ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Военное министерство США ранее разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Евросоюз отложил до декабря решение о возможном использовании российских замороженных активов для поддержки на Украине.

    3 ноября 2025, 15:14
    The American Conservative: В НАТО отказались смириться с поражением Украины
    The American Conservative: В НАТО отказались смириться с поражением Украины
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне отсутствия реальных перспектив победы Украины представители НАТО предлагают увеличить роль альянса, включая введение бесполетной зоны и отправку войск, пишет журнал The American Conservative.

    НАТО не желает мириться с поражением Украины в конфликте, пишет ТАСС со ссылкой на The American Conservative.

    Журнал отмечает: «Миф о неизбежной победе Украины сформировался еще при администрации экс-президента США Джо Байдена, когда Вашингтон начал оказывать Киеву масштабную финансовую и военную поддержку».

    На деле уверенность Запада в успехе украинских войск была чрезмерной, и разрыв между ожиданиями и реальностью лишь увеличивается со временем. Несмотря на это, западные аналитики продолжают строить прогнозы о возможной победе Украины, хотя такие оценки, по мнению The American Conservative, являются необоснованными.

    Издание подчеркивает, что Россия одерживает победу, а Киев может воевать только благодаря широкой поддержке НАТО.

    В условиях, когда реальных шансов на победу практически не осталось, в альянсе участились безрассудные предложения, среди которых – установление бесполетной зоны над Украиной и даже сбитие пилотируемых российских самолетов. The American Conservative замечает, что идея отправки на Украину «миротворческих» войск НАТО уже не встречает столь ожесточенного сопротивления, как ранее. Автор публикации призывает представителей США и альянса отказаться от иллюзий и признать невозможность военной победы Украины над Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи.

    Страны НАТО усилили давление на союзников из-за поставок американского оружия Киеву.

    Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины.

    3 ноября 2025, 12:56
    Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
    Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. За сутки отражены десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, сообщили в Минобороны.

    Кроме того продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков Гнатовка и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино. Противник при этом потерял более 50 боевиков.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 225 военнослужащих, два американских бронеавтомобиля HMMWV, миномет и пикап.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Белицкого, Сергеевки, Вольного, Котлино в Донецкой народной республике и Новоподгородное Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 490 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии возле Новоплатоновки, Новосергеевки, Шийковки, Петропавловки, Куриловки Харьковской области, Татьяновки и Ямполя ДНР.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу Оскола.

    Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны Нечволодовки и Благодатовки.

    В итоге были уничтожены до 20 украинских боевиков, две бронемашины и два пикапа.

    Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.

    За минувшие сутки в районе Купянска противник потерял до 50 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Новатор», пусковую установку румынской РСЗО APR-40 и два миномета.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах Андреевки, Павловки, Хотени, Корчаковки, Рогозного, Старых Вирков и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и склад матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанея поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Северска, Славянска, Никифоровки, Васюковки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Орестополя, Даниловки, Радостного Днепропетровской области, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 255 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске.

    3 ноября 2025, 11:33
    Подполье сообщило о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром

    Взрывы уничтожили технику НАТО на военном заводе под Житомиром

    Подполье сообщило о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 3 ноября под Житомиром прогремели взрывы на заводе, где восстанавливали и готовили к бою военную технику НАТО, снятую с консервации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 3 ноября в Житомирской области на Украине прогремели взрывы на территории военной авиабазы и завода бронетранспортеров, где ремонтируют и готовят к эксплуатации военную технику стран НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев заявил: «По данным украинских источников, целью могли стать авиабаза и объекты хранения техники.

    Также известно, что взрывы были и недалеко от авиабазы, на заводе БТР, где приводят в боевое состояние технику НАТО, которую сняли с консервации и пригнали на Украину», передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    Накануне подполье сообщило об ударах в Павлограде  по объектам логистики и энергетики ВСУ.

    Подполье также передавало информацию об эффективных ударах по тылу ВСУ.

    3 ноября 2025, 13:36
    Politico: Украина может лишиться поддержки МВФ
    Politico: Украина может лишиться поддержки МВФ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине угрожает потеря финансовой поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит использование российских замороженных активов в пользу Киева, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    Украина может оказаться без поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не позволит использовать замороженные российские активы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Politico. Издание цитирует европейских чиновников, которые указывают, что отказ Бельгии подержать соответствующий кредит способен привести к блокировке финансовой поддержки со стороны фонда.

    Дипломаты ЕС и представитель Еврокомиссии сообщили, что соглашение по российским активам могло бы убедить МВФ в том, что Украина остается финансово жизнеспособной. По данным Politico, в условиях сокращения поддержки Киева со стороны США, Международный валютный фонд ожидает, что Евросоюз возьмет на себя основную часть финансирования Украины в ближайшие несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Андрей Длигач заявил, что Украина находится на грани экономической катастрофы. Мария Захарова отметила, что у «коалиции желающих» заканчиваются ресурсы для поддержки Киева. Украина не сможет продержаться без помощи Запада до весны 2026 года.

