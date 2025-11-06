В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

В полицию обратилась женщина из Юрги, с банковской карты ее супруга неизвестные похитили около 180 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным полиции, незнакомец позвонил дочери заявительницы и сообщил, будто на ее имя заказан букет. Он отправил ей QR-код и попросил отсканировать его, чтобы получить подарок. Девочка зашла в мобильное приложение банка на отцовском телефоне и отсканировала предоставленный код.

После этого школьница заметила списание денег с карты. Собеседник убедил ее, что все действия нужны для получения подарка. После инцидента она сообщила о случившемся родителям.

Полицейским удалось установить, что мошенники с помощью QR-кода оплатили покупки в магазине бытовой электроники. Сейчас ищут подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», по которой предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Ранее 13-летняя девочка из Москвы, испугавшись угроз от мошенников, представившихся правоохранителями, перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов своей бабушки.

Также в Москве 16-летняя девушка стала жертвой обмана. Она передала злоумышленникам наличные, валюту и ювелирные украшения на сумму более 12 млн рублей.