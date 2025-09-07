Школьница из Москвы перевела мошенникам более миллиона рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тринадцатилетняя девочка из Москвы перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов своей бабушки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры, неизвестный позвонил ребенку, представился сотрудником правоохранительных органов и под угрозами убедил ее перевести деньги на счета злоумышленников.

В прокуратуре уточнили, что девочка испугалась и, не сообщив взрослым, выполнила все указания мошенников. Сначала с помощью телефона бабушки она перевела двумя транзакциями 750 тыс. рублей и 200 тыс. рублей. Затем аферисты сняли со счета бабушки в другом банке еще 280 тыс. рублей.

Общий ущерб составил более 1,2 млн рублей. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут проверку по факту мошенничества.

