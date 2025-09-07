Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Школьница из Москвы перевела мошенникам более миллиона рублей
Тринадцатилетняя девочка из Москвы, испугавшись угроз «правоохранителей», перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов своей бабушки, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
Тринадцатилетняя девочка из Москвы перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов своей бабушки, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры, неизвестный позвонил ребенку, представился сотрудником правоохранительных органов и под угрозами убедил ее перевести деньги на счета злоумышленников.
В прокуратуре уточнили, что девочка испугалась и, не сообщив взрослым, выполнила все указания мошенников. Сначала с помощью телефона бабушки она перевела двумя транзакциями 750 тыс. рублей и 200 тыс. рублей. Затем аферисты сняли со счета бабушки в другом банке еще 280 тыс. рублей.
Общий ущерб составил более 1,2 млн рублей. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут проверку по факту мошенничества.
