Мошенники обманули московскую школьницу на 12,3 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Неизвестные позвонили несовершеннолетней, представившись сотрудниками госоргана, и сообщили о якобы взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуг», пояснил Васенин РИА «Новости».

Под предлогом предотвращения уголовной ответственности мошенники убедили девушку «задекларировать» семейные финансы и ценности.

В результате подросток передала через таксистов пакет с крупной суммой наличных в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные изделия и другие ценные вещи, принадлежавшие ее отцу. Общий ущерб составил порядка 12,3 млн рублей.

Полицейские установили и задержали 20-летнюю жительницу Москвы, которая выступила посредником в преступной схеме. По данным следствия, она забрала у таксистов деньги и ценности, сдала часть украшений в ломбард, а оставшиеся средства отправила сообщникам через курьерскую доставку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге пожилая местная жительница за пять месяцев передала мошенникам свыше 26,5 млн рублей.

До этого пенсионер в Москве раскусил мошенников, которые пытались выманить у него 1,4 млн рублей.