  • Новость часаПутин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы
    Появилось видео массовой сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть
    Путин заявил о русофобии как оружии против России
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    Власти Венгрии разрешили заливку первого бетона на АЭС «Пакш-2»
    Германия ограничила въезд россиян в страну
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    20 комментариев
    5 ноября 2025, 21:48 • Новости дня

    Житель Казани задержан за нападение с ножом на подростка в ТЦ

    Следователи сообщили о задержании мужчины, ранившего подростка в ТЦ Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате конфликта в торгово-развлекательном центре Казани подросток был госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с взрослым мужчиной, напавший задержан, сообщили в СУ СКР по региону.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану, мужчину задержали утром 5 ноября. По информации ведомства, в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани между 50-летним обвиняемым и несовершеннолетней произошла словесная перепалка.

    После спора за девушку вступился ее 17-летний знакомый. Злоумышленник ударил его ножом в грудь и скрылся. Пострадавший был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются правоохранительными органами.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября в Казани с ножом напали на Ирину Шевыреву, сноху известного в Татарстане бизнесмена. Ее доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. В организации преступления обвинили свекра женщины Станислава Шевырева. Мужчина сейчас находится в следственном изоляторе.

    В октябре мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 05:06 • Новости дня
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    @ ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная разведывательная служба сообщила, что 5 тыс. северокорейских солдат из строительного батальона перебрасываются в Россию, а еще 1 тыс. саперов занимаются разминированием на ее территории.

    «Около 10 тыс. военнослужащих несут караульную службу на российско-украинской границе. Зафиксирована переброска дополнительных войск: 5 тыс. солдат КНДР последовательно перебрасываются с сентября, и ожидается, что они будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры, еще 1 тыс. саперов направлена для разминирования», – сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

    Национальная разведывательная служба сообщила об этом в ходе закрытой проверки Комитета по разведке Национальной ассамблеи, которая прошла в Сеуле.

    «Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем любые передачи чувствительных технологий из России», – заявили в разведке Южной Кореи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что вклад солдат и офицеров КНДР в освобождение Курской области навсегда останется в памяти россиян. Президент России Владимир Путин и глава МИД КНДР обсудили укрепление дружбы между странами.

    Комментарии (14)
    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    Комментарии (7)
    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    Комментарии (16)
    5 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    Белоусов призвал немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и разрушают систему глобальной стабильности, в связи с чем Россия должна быть готова к ответным шагам, включая проведение ядерных испытаний, передает официальный сайт Кремля.

    «Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», – отметил Белоусов.

    Министр напомнил, что за последние два десятилетия Вашингтон последовательно вышел из ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями: в 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019-м – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020-м – из Договора по открытому небу. По словам Белоусова, возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний «может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире».

    Он также подчеркнул, что США проводят масштабную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, создается новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сентинел» с ядерной боеголовкой и дальностью до 13 тысяч километров, строится атомная подлодка «Колумбия», разрабатывается бомбардировщик B-21 «Райдер» и новая крылатая ракета с ядерной боевой частью. Кроме того, «предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа «Огайо» и полная их загрузка баллистическими ракетами Trident II», а также подготовка к переоборудованию 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

    По словам министра, США приступили к реализации программы «Золотой купол», направленной на создание системы, способной как перехватывать ракеты, так и поражать их до старта. Также в этом году на вооружение армии США планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности «Дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами дальностью 5,5 тысячи километров. В дальнейшем, отметил Белоусов, эти комплексы будут развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а подлетное время от Германии до центральной части России может составить всего шесть–семь минут.

    Министр сообщил, что в октябре текущего года США провели очередные учения стратегических сил – Global Thunder 2025, в ходе которых отрабатывались вопросы «превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории».

    «Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России», – заявил Белоусов.

    По итогам анализа ситуации министр сделал вывод: «Мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны».

    «С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», – подчеркнул глава Минобороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ядерные испытания шагом к снижению конфликтов.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Резкий рост алкоголизма и наркомании отмечен в Петербурге

    Число новых случаев алкоголизма и наркомании в Петербурге за год выросло на 22%

    Резкий рост алкоголизма и наркомании отмечен в Петербурге
    @ Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2024 году число новых случаев алкоголизма и наркомании в Петербурге увеличилось более чем на 22% на фоне роста количества случаев других заболеваний, отмечается в материалах Петростата.

    Уровень заболеваемости алкоголизмом и наркоманией в Петербурге в 2024 году вырос на 22,2%, пишет РБК со ссылкой на материалы Петростата.  Согласно статистике, диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» был впервые поставлен почти 1,3 тыс. жителям города, что превышает показатель прошлого года на 22,2%. За этот же период число новых случаев наркомании выросло на 24,6%, число впервые поставленных диагнозов превысило 512 человек.

    Кроме того, в 2024 году отмечено увеличение заболеваемости сифилисом – на 9,1%. За год в городе зафиксировали 1,2 тыс. новых случаев этой инфекции. Вместе с тем заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,5%. За год выявлено 912 новых случаев туберкулеза, из которых 859 связаны с органами дыхания.

    В общей сложности в 2024 году в Петербурге впервые были установлены диагнозы более чем у 5,7 тыс. жителей. Наибольшую долю, 46,1%, составили заболевания органов дыхания. Травмы и отравления заняли 12,5%, болезни кожи – 5,8%, болезни мочеполовой системы – 5,1%.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в Общественной палате предложили сократить число алкомаркетов и ограничить их размещение в многоквартирных домах.

    Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что антиалкогольная кампания не должна сокращать время продажи спиртного или ограничивать его количество.

    В то же время, в Минздраве отметили, что за последние пять лет в России благодаря мерам по борьбе с распространением алкоголя, его потребление снизилось на 11%.

    Комментарии (10)
    5 ноября 2025, 11:50 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области

    Политолог Минченко: Опыт работы в энергокомпаниях поможет Королеву в Тверской области

    Минченко объяснил назначение Королева врио губернатора Тверской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Одной из задач, которую предстоит решить Виталию Королеву на новой должности, станет проблема, связанная с ЖКХ и энергоснабжением. Чиновник – большой специалист в этой сфере, и ему, как говорится, все карты в руки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал назначение Королева врио губернатора Тверской области.

    «Виталий Королев начал свою карьеру с низов. Сначала он работал в энергетической компании, а затем перешел в ФАС. Я думаю, что хороший личный контакт с топами российских компаний – очень важный аспект в его будущей работе», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что Королев также прошел «школу губернаторов». «Сегодня редко главами регионов назначают кого-то, кто не прошел эту программу подготовки кадров», – заметил собеседник. По его мнению, такой опыт, а также социальный капитал дают «хороший старт».

    «Задачи, которые предстоит решить врио губернатора Тверской области, озвучил сам Королев. В первую очередь речь идет о проблеме, связанной с ЖКХ, энергоснабжением. И ему, как большому специалисту в этой сфере, как говорится, карты в руки», – заключил политолог.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на должность врио губернатора Тверской области. Президент провел встречу с чиновником во вторник поздно вечером.

    «Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Королев поблагодарил главу государства за доверие и выразил готовность к исполнению обязанностей. «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время», – сказал он.

    Чиновник добавил, что продолжит работу по развитию экономического потенциала региона. В частности, речь идет о проекте высокоскоростной магистрали, которая будет проходить в том числе через Тверскую область. Другим приоритетом работы Королев назвал поддержку семей участников СВО.

    Ранее Тверскую область возглавлял Игорь Руденя, которого Путин 29 сентября назначил полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Выборы губернатора региона состоятся в следующий единый день голосования – в сентябре 2026 года, сообщили РИА «Новости» в областном избиркоме.

    Виталий Королев родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Он имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое. С 2001 по 2002 год работал в «Красноярскнефтепродукт», а в 2002-2005 годах в «Красноярскэнерго». С 2005 года Королев работает в Федеральной антимонопольной службе. Является выпускником четвертого потока «школы губернаторов».

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 00:58 • Новости дня
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    Крупнейшее в году суперлуние можно наблюдать в ночь на 5 ноября
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале ноября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, что сделает ее диск визуально крупнее и ярче обычного, поэтому рассмотреть ее можно будет без специального оборудования при условии безоблачной погоды, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

    Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.

    По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.

    Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.

    Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.

    Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.

    По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года – астрономы считают его новой квазилуной. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Появилось видео массовой сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    Появилось видео массовой сдачи украинских военных в плен под Красноармейском
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские солдаты массово вышли с белыми флагами и сложили оружие в районе Красноармейска, большинство из них оказались недавно мобилизованными.

    Видео массовой сдачи украинских военнослужащих в плен под Красноармейском было опубликовано Telegram-каналом SHOT. На кадрах видно, как военнослужащий России сопровождает колонну сдающихся украинских солдат по выгоревшей лесополосе, после чего начинается допрос пленных.

    Пленные сообщили, что оказались без еды и боеприпасов, а командование ВСУ прекратило связь с подразделениями. Один из задержанных заявил: «Наш дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться». Другой пленный рассказал: «Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации».

    Среди пленных замечено значительное количество недавно мобилизованных украинских военнослужащих. Основная масса сдавшихся врагов была сосредоточена в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Все попытки ВСУ прорваться из окружения оказались безуспешными.

    Ранее представители Минобороны России подчеркивали, что положение украинских формирований, зажатых в котлах под Красноармейском и Купянском, продолжает стремительно ухудшаться. Представители ведомства отмечали, что для украинских военных единственным шансом спастись остается сдача в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки ВСУ вывести элитные подразделения из Красноармейска привели к значительным потерям и не увенчались успехом. В Красноармейске украинские войска оказались полностью отрезанными после прекращения снабжения, а критика командования усиливается на фоне тяжелой боевой обстановки. Власти в Киеве ограничивают доступ прессы в районы окружения ВСУ и фактически скрывают тяжелую ситуацию своих войск в котлах.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На заседании Домодедовского суда актриса Аглая Тарасова признала свою вину в полном объеме по делу о незаконной перевозке наркотиков через границу.

    Как передает ТАСС, на слушании в Домодедовском суде актриса заявила: «Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания». Подробности инкриминируемого эпизода пока не раскрываются.

    Судебное заседание продолжается, и детали дела, а также возможное наказание для Тарасовой будут объявлены позднее. По словам обвиняемой, она предоставит расширенные объяснения в процессе разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аглая Тарасова была освобождена из-под стражи по решению суда в Москве. Актриса обратилась к суду с просьбой рассмотреть вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. У Тарасовой нашли наркотическое вещество при возвращении с Израиля в аэропорту Домодедово.

    Комментарии (5)
    5 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул необходимость бороться с провокациями и попытками разжечь рознь между различными национальными группами в стране.

    Путин отметил, что провокаторы обычно находятся за границей, а также опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, передает ТАСС.

    «Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», – сказал он. По его словам, главная цель подобных действий – пошатнуть единство в стране всеми возможными способами.

    Путин добавил, что при этом российские противники используют различные поводы: бытовые происшествия, миграционные вопросы и любые иные возможности, чтобы раскачать ситуацию, спровоцировать конфликт и разжечь вражду.

    «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – подчеркнул президент.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.

    Комментарии (14)
    5 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    @ lpixras

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника, 4 ноября, произошла вспышка высшего балла X1.8, которая наблюдалась впервые после почти пятимесячного перерыва, начавшегося в июне 2025 года, сообщили в Telegram-канале ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274, та самая, которая около двух недель назад, находяcь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS», – сообщили они.

    Ученые уточнили, что вспышка длилась около 36 минут с 20.15 до 20.51 мск, а пик излучения пришелся на 20.34.

    «Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по пятибалльной шкале», – спрогнозировали эксперты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Американские исследователи зафиксировали самую яркую и одновременно самую далекую из известных науке вспышек, исходящих от сверхмассивной черной дыры.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (3)
    5 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Афганистан направил в Россию 50 тонн яблок

    Tекст: Катерина Туманова

    Местные представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в южной провинции Кандагар сообщили, что во вторник в Россию было экспортировано 50 тонн яблок местного производства.

    Мохаммад Ханиф Хакмаль, представитель подконтрольного талибам Управления сельского хозяйства и животноводства в Кандагаре, сообщил, что яблоки были отправлены в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в провинции Герат после упаковки в соответствии с международными стандартами при поддержке частной компании, пишет портал Kabul Tribune (KT).

    По словам официальных лиц, в соответствии с действующим соглашением, в ближайшие недели из Кандагара в Россию будет экспортировано в общей сложности 1 тыс. т яблок.

    Этот экспорт знаменует собой еще один шаг в нарастающем сотрудничестве по торговле сельскохозяйственной продукцией Афганистана после недавней поставки 250 т гранатов из Кандагара в Россию, сказано в заметке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан расширил ассортимент поставок в Россию, включая газированные и энергетические напитки, а также казаны для плова, наряду с традиционными товарами, такими как сухофрукты, специи и драгоценные камни.


    Комментарии (5)
    Главное
    Путин поддержал объявление 2026 года годом единства народов России
    Харьковский омбудсмен признала убийства мирных жителей военными ВСУ при эвакуации
    Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа
    На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло отравление туристов
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации