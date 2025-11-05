Житель Казани задержан за нападение с ножом на подростка в ТЦ

Следователи сообщили о задержании мужчины, ранившего подростка в ТЦ Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану, мужчину задержали утром 5 ноября. По информации ведомства, в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани между 50-летним обвиняемым и несовершеннолетней произошла словесная перепалка.

После спора за девушку вступился ее 17-летний знакомый. Злоумышленник ударил его ножом в грудь и скрылся. Пострадавший был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются правоохранительными органами.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября в Казани с ножом напали на Ирину Шевыреву, сноху известного в Татарстане бизнесмена. Ее доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. В организации преступления обвинили свекра женщины Станислава Шевырева. Мужчина сейчас находится в следственном изоляторе.

В октябре мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве.