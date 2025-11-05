Хинштейн: После обстрела ВСУ в Рыльске повреждены дома и газопровод

Tекст: Елизавета Шишкова

В результате обстрела Рыльска поврежден газопровод, линии электропередачи, а также ограждения, фасады и окна пяти частных домов, сообщил Хинштейн в Telegram-канале. По данным губернатора региона, жертв и пострадавших среди населения нет.

На место выехали оперативные службы, которые занимаются оценкой ущерба и устранением последствий обстрела.

В ночь с 4 на 5 ноября силы ПВО России перехватили 40 украинских беспилотников.

В Нижегородской области обломки беспилотника повредили три частных и один многоквартирный дом.

Также сообщалось, что в результате удара беспилотника по подстанции в слободе Белой Курской области загорелись предохранители на трансформаторе и произошло временное отключение электроэнергии.