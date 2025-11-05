За ночь над Россией перехватили 40 украинских дронов

Украинские военные в минувшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области с применением 112 беспилотников, сообщил Гладков в Telegram-канале .
По данным губернатора, в результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых есть подросток. Все они обратились за медицинской помощью.
Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. Было выпущено 19 боеприпасов, 61 дрон был сбит и подавлен над областью. Повреждены один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельхозпредприятие и 17 автомобилей.
«В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение», – сообщил Гладков.
Также в Борисовском районе атакованы четыре населенных пункта семью беспилотниками, Валуйский округ и Волоконовский район подверглись атакам 16 дронов, восемь из которых были ликвидированы, двое мужчин получили ранения. По данным главы региона, над Алексеевским, Яковлевским, Вейделевским, Корочанским и Прохоровским районами средствами ПВО сбито 12 дронов самолетного типа, а по Грайворонскому и Краснояружскому районам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и еще несколько населенных пунктов подверглись атаке 38 дронов, из которых 25 удалось сбить и подавить. В Шебекино при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован. Кроме того, 17-летний юноша из села Сурково был доставлен в больницу с баротравмой после атаки дрона.
Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.
Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восьмью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областью.