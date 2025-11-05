За ночь над Россией перехватили 40 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Воронежской областью уничтожили 11 дронов, над Ростовской – восемь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Крымом и Курской областью сбили по шесть дронов, над Брянской областью уничтожили пять БПЛА, над Белгородской и Орловской – по два дрона.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник над Россией сбили 85 украинских беспилотников.

Утром в среду глава Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что регион подвергся атаке украинских дронов, БПЛА били по энергетической инфраструктуре.