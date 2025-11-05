Россия снизила экспорт зерна на четверть

Зерновой союз сообщил о сокращении экспорта зерна из России на четверть

Tекст: Елизавета Шишкова

Экспорт зерна из России в июле-октябре 2025 года составил 20,6 млн тонн, что на четверть меньше результатов аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс».

В частности, экспорт пшеницы сократился на 28%, достигнув 18,2 млн тонн против прошлогодних 23,3 млн тонн. В октябре текущего года поставки основных видов зерновых снизились на 20% – отгружено 6 млн 454 тыс. тонн против 8 млн тонн годом ранее. Пшеницы было экспортировано 6 млн 24 тыс. тонн, что на 14,2% меньше, чем в октябре 2024 года.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отметила, что произошло сокращение количества экспортируемых видов зерновых и масличных культур. В октябре их экспортировалось девять видов против 26 за аналогичный месяц прошлого года. Лидером по закупкам российской пшеницы остался Египет, однако объем поставок туда снизился на 16,3%. Закупки Турции выросли почти вдвое, а Иран увеличил импорт в почти пять раз.

По словам Тюриной, зафиксирован значительный рост экспорта в Бангладеш, Ливию и Саудовскую Аравию. При этом в Кению, ОАЭ и Оман поставки сократились в разы. Была отмечена тенденция сокращения числа стран-импортеров российской пшеницы: 30 в этом октябре против 50 год назад.

Отгрузки ячменя в октябре снизились более чем вдвое и охватили только семь стран вместо пятнадцати. Крупнейшим покупателем стал Иран, который увеличил закупки до 164 тыс. тонн. Экспорт кукурузы ограничился двумя направлениями, причем крупнейший покупатель Иран сократил импорт в 2,4 раза.

В октябре экспорт зерновых осуществляли 47 компаний, а число портов сократилось до 43. В частности, снизились объемы через Новороссийск, рейдовую перевалку и Ростов-на-Дону, а через Азов, Туапсе и Астрахань, напротив, поставки выросли. Средние цены на российскую пшеницу остались стабильными – 230 долларов за тонну, а у производителей цены снизились до 160,7 долларов за тонну. Тюрина подчеркнула, что удешевление зерна связано с ожиданием хорошего урожая и корректировкой аналитических прогнозов.

Ранее Министерство сельского хозяйства заявило, что в стране собрано 93,5 млн тонн пшеницы, что на 7,8% больше прошлогоднего результата. Урожай ячменя достиг 20,5 млн тонн, что на 15,4% превышает показатели прошлого года.

Между тем стоимость зерна опустилась до 4,9 доллара за бушель на фоне торговых разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.