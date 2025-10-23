Минсельхоз сообщил о сборе 135 млн тонн зерна в России

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Минсельхоз: Россия с начала года собрала 135 млн тонн зерна в бункерном весе
Сбор зерна нового урожая в России к настоящему времени достиг 135 млн тонн в бункерном весе, что почти на 9 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Минсельхоз.
Ведомство отметило, что в том числе было собрано 93,5 млн тонн пшеницы, что превышает показатель прошлого года на 7,8%, а ячменя собрано 20,5 млн тонн, что больше уровня года назад на 15,4%, передает ТАСС.
Кроме того, продолжается активная уборка кукурузы, риса и гречихи, добавили в Минсельхозе.
Прогноз по итоговой урожайности в чистом весе сохраняется на уровне 135 млн тонн.
Газета ВЗГЛЯД писала, что урожай зерновых в этом году ожидается высоким, особенно на фоне прошлогоднего падения из-за засухи.