Минсельхоз сообщил о сборе 135 млн тонн зерна в России

Минсельхоз: Россия с начала года собрала 135 млн тонн зерна в бункерном весе

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство отметило, что в том числе было собрано 93,5 млн тонн пшеницы, что превышает показатель прошлого года на 7,8%, а ячменя собрано 20,5 млн тонн, что больше уровня года назад на 15,4%, передает ТАСС.

Кроме того, продолжается активная уборка кукурузы, риса и гречихи, добавили в Минсельхозе.

Прогноз по итоговой урожайности в чистом весе сохраняется на уровне 135 млн тонн.

Газета ВЗГЛЯД писала, что урожай зерновых в этом году ожидается высоким, особенно на фоне прошлогоднего падения из-за засухи.