Жителя Новосибирской области задержали в Кузбассе за телефонное мошенничество
В Новокузнецке силовики задержали мужчину, которого подозревают в организации схемы телефонного мошенничества и использовании симбоксов для звонков, сообщают пресс-службы ГУ МВД и УФСБ по региону.
Житель Новосибирской области, подозреваемый в организации телефонного мошенничества, был задержан в Новокузнецке силами отдела по борьбе с киберпреступлениями совместно с УФСБ по региону, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области, задержанному 27 лет, и он, по предварительным данным, арендовал три квартиры для прикрытия деятельности преступной группы.
По данным следствия, мужчина, находясь ранее на территории Адлера, вступил в организованную группу, цель которой – совершать мошенничества под видом сотрудников различных организаций. Для работы злоумышленники использовали симбоксы – устройства, позволяющие массово обзванивать граждан, чтобы убедить их перевести деньги на «безопасные счета». Потерпевшими стали жители Петербурга, Костромы, Новосибирской и Кемеровской областей.
В квартирах задержанного нашли и изъяли шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры, которые использовались для совершения преступлений. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентских терминалов в составе организованной группы.
В полиции сообщили, что эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы, сам подозреваемый заключен под стражу. «Кроме того, его действиям будет дана оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ »Мошенничество«», – отметили в главке. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются соучастники и новые эпизоды преступной схемы.
