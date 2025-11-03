  • Новость часаПодразделения России освободили 24 здания в Димитрове
    Российский приграничный «сапог» навсегда останется в теле Эстонии
    Эксперт объяснил отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    США запланировали первый пуск МБР после заявлений о возобновлении испытаний
    Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 17:13 • Новости дня

    Лавина в Непале унесла жизни альпинистов из пяти стран

    Лавина в Непале унесла жизни семи альпинистов из разных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Лавина накрыла базовый лагерь альпинистов у пика Ялунг Ри в Непале, в результате чего врачи зафиксировали гибель семи человек, среди них есть иностранцы.

    Семь человек стали жертвами схода лавины в базовом лагере Ялунг Ри на высоте 5 630 метров в Непале, четверо получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на газету The Kathmandu Post.

    Представитель полиции Гьян Кумар Махато сообщил: «Среди погибших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала».

    Лавина обрушилась на лагерь в тот момент, когда группа иностранных и местных альпинистов вместе с проводниками собиралась отправиться на штурм соседней вершины Долма Кханг, высотой 6 332 метра. Большинство пострадавших находились непосредственно в лагере, где готовились к восхождению.

    Поисково-спасательная операция началась сразу, однако с наступлением темноты ее пришлось временно прекратить. По информации местных властей, утром поиски и разбор завалов возобновятся.

    Посольство России в Непале ранее подтвердило, что среди пострадавших и погибших россиян нет.

    В понедельник сообщалось, что в Непале пропали 15 альпинистов после схода лавины на Ялунг Ри.

    Накануне в Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов.

    В октябре около тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста из-за октябрьской метели.

    2 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Tекст: Вера Басилая

    «Обед от Зеленского» для раненого украинского военного, в который вошли яйцо, две картофелины и кусочек хлеба с маленькой сосиской, вызвал волну возмущения в Сети.

    Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко опубликовал фото обеда, который выдали раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, передает RT.

    По его словам, скромный паек с яйцом, двумя картофелинами, хлебом и сосиской выдали человеку за 11 часов. Гудименко заявил, что данное меню является частью «новой социальной инициативы» Владимира Зеленского.

    В комментариях украинцы выразили возмущение действиями киевских властей, желая Зеленскому «самому так питаться» и называя украинское руководство «тварями». Шутки и обвинения касались того, что даже на такой скудный рацион могли «потратить миллион».

    Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске выплаты так называемой зимней тысячи для отдельных групп населения. Он также пообещал предоставить бесплатные железнодорожные поездки всем жителям страны на расстояния до 3 тыс. километров. Инициативы Зеленского вызвали критику в Верховной раде.

    3 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии

    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь

    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии
    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.

    «Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge. Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. Это произошло из-за связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    3 ноября 2025, 09:36 • Новости дня
    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

    Новый вид вымершего гигантского медведя назван ураканом Борисяка

    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка
    Tекст: Мария Иванова

    Останки гигантского медведя, достигавшего массы более 700 кг, обнаружены в Ставропольском крае и идентифицированы как новый вид – уракан Борисяка.

    Ученые Палеонтологического института имени Борисяка РАН установили и описали новый вид гигантского вымершего медведя, получившего название уракан Борисяка, передает РИА «Новости». По словам директора института Алексея Лопатина, медведь обитал на территории России примерно 5-6 млн лет назад.

    Ученый заявил: «Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей».

    Лопатин отмечает, что уракан Борисяка был схож по размерам с крупнейшими бурыми медведями, весившими более 700 кг. По его словам, этот хищник мог быстро бегать и был одним из самых крупных представителей своего рода. Возраст найденных в Ставропольском крае останков оценивается примерно в 5,5–6 млн лет.

    На данный момент исследователи располагают скелетом только одной особи уракана Борисяка. Однако, согласно заявлению Лопатина, древние медведи до конца не изучены, и вероятно, открытия новых видов продолжатся. Это касается как находок на территории России, так и других стран мира.

    В октябре сообщалось,что в России удалось восстановить популяции трех хищников: дальневосточного и переднеазиатского леопардов, а также амурского тигра.

    2 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    3 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    Автор проекта назвал длину тоннеля через Берингов пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длина тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской в зависимости от проекта может достичь 112 километров, с учетом использования двух островов, рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    По его словам, наименьшая ширина Берингова пролива между Чукоткой и Аляской равна 83 километрам, однако с учетом выходов и проектного маршрута тоннель будет длиннее, передает РИА «Новости».

    Разбегин пояснил: «Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства...».

    По его словам, трасса тоннеля, проходящая через острова, занимает по разным проектам от 98 до 112 километров.

    Работа над технико-экономическими вариантами тоннеля между Чукоткой и Аляской продолжается с 1990-х годов. Самой перспективной называют конструкцию из двух транспортных тоннелей и отдельного сервисного тоннеля с промежуточными соединениями. Разбегин также отметил, что в будущем сооружение может состоять из трех частей: короткой секции длиной 4,5 км между островами и двух крупных секций, каждая из которых сопоставима с евротоннелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии встречи лидеров России и США были обновлены материалы по проекту тоннеля между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской. Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    3 ноября 2025, 09:15 • Новости дня
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ситуация в Красноармейске (украинское название – Покровск) является «очень тяжелой», заявил командир «Грузинского национального легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник он в целом охарактеризовал ситуацию на линии фронта как «тяжелую».

    «Что касается Покровска, то да, сейчас там тяжелое положение, – сказал командир грузинских наемников. – Идет решающее сражение за это ключевое место».

    По его словам, сложности объясняются тем, что «Украина не снабжается достаточно (со стороны партнеров)».

    «Нет достаточного снабжения вооружением, амуницией, специальными средствами», – отметил Мамулашвили.

    Он также прогнозирует «тяжелую зиму для Украины» из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    «К сожалению, мы не можем положиться на нынешнюю администрацию США и особенно на президента США Дональда Трампа», – сказал он.

    Создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили ранее был заочно приговорен российским судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске.

    2 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, полностью выведена из строя, что привело к масштабным ограничениям электроснабжения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области на Украине, передает ТАСС. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    «Воздушная тревога ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины – Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», – заявил Поддубный.

    Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боеприпасов, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам.

    Пострадавшая инфраструктура, по словам военкора, лишила территорию, подконтрольную киевскому режиму, значительной части энергоснабжения. Поддубный добавил, что интенсивность атак ВС России увеличивается, а противник признает неспособность систем ПВО и ПРО справляться с массированными ударами.

    В районе города Бурштын 30 октября в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов.

    На Украине действуют ограничения энергопотребления до восьми часов в день.

    Ранее сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    3 ноября 2025, 08:56 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке, где находилось до десяти единиц техники ВСУ и обслуживались БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, взрыв зафиксирован ночью на одной из площадок обслуживания беспилотников и техники вооружённых сил Украины в пригороде Харькова, передаёт РИА «Новости».

    «Харьковская область (пригород), цель – площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», – уточнил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине уничтожило операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье также взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. В Кривом Роге подполье нанесло удар по натовским самолетам.

    3 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    3 ноября 2025, 11:15 • Новости дня
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на третье ноября российские МиГ-31И атаковали аэродром Озерное в Житомирской области гиперзвуковыми ракетами, применяя удар по военной инфраструктуре.

    Комбинированный удар по целям на Украине был нанесен армией России в ночь на третье ноября, передает «Российская газета». В ходе операции использовались не только ракеты и авиационные бомбы, но и ударные беспилотники.

    По данным источника, баллистические ракеты «Искандер» прилетели сразу в три области – Днепропетровскую, Запорожскую и Ровненскую, а беспилотники «Герань» били по объектам в Конотопе, Николаеве и Нежине.

    Планирующие авиабомбы достигли поселка Чутово на востоке Полтавской области, преодолев расстояние свыше 75 километров, как отмечают авторы телеграм-канала «Повернутые на войне». Это свидетельствует о дальнобойности и точности задействованного вооружения.

    Наибольший резонанс вызвал запуск трех гиперзвуковых ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31И по аэродрому Озерное на территории Житомирской области, где располагается одна из наиболее значимых авиабаз ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Липецкой области истребитель МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку. Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за полетов российских МиГ-31. Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31.

    3 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За два года страны Запада предоставили Киеву помощь на сумму около полтриллиона евро, однако это, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, приведет лишь к расширению российских территорий.

    Западные страны с начала 2022 года передали Киеву ресурсы на сумму около полутриллиона евро, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    По мнению политика, эта сумма представляет собой огромные средства, несмотря на то, что, как он утверждает, значительная часть финансирования была, по его словам, похищена киевским руководством.

    Медведев отмечает, что на такие суммы можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину», однако вместо этого, по его мнению, средства расходуются неэффективно. Он также сравнил расходы Запада на поддержку Киева с затратами США на операцию в Афганистане, напомнив, что на протяжении двадцати лет Вашингтон потратил там 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

    Подытоживая, Медведев заявил: «чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку кровавых киевских клоунов (далее – ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan), тем страшнее будет конец истории для режима».

    Он выразил уверенность, что это приведет к возврату большего количества территорий «в родную Россию» и возвращению российской власти на «исконно российские земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ресурсы «коалиции желающих» для Киева быстро иссякают.

    Отмечалось, что Украина не сможет выстоять без западной поддержки до весны 2026 года.

    2 ноября 2025, 20:51 • Новости дня
    Пушилин заявил о критической ситуации для ВСУ в Димитрове

    Пушилин заявил о критическом положении ВСУ в Димитрове и боях в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    В Димитрове на Украине положение для противника стало критическим, а в Константиновке бои уже идут в городской черте и продолжается продвижение армии России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Ситуация для Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой народной республики стала критической, сообщил Пушилин в Telegram-канале.

    Пушилин также рассказал, что в районе Константиновки бои начались в городской черте.

    По его словам, российские войска сохраняют инициативу и имеют возможности для успешного наступления, «выдавливая» украинские части на этом направлении.

    На направлении Ямполя ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления, однако российские военные продвигаются, несмотря на сопротивление. Пушилин подчеркнул, что противник «по-прежнему туда перекидывает резервы» и отчаянно удерживает населенный пункт, но выразил уверенность, что российские подразделения смогут выполнить поставленные задачи.

    Он также отметил успехи ВС России в районах Северска и Звановки, подчеркнув устойчивое продвижение российских сил на данных участках линии фронта.

    Ранее сообщалось, что в Красноармейске подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ южнее железной дороги и в районе вокзала.

    До этого российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    ВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки.

    Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что освобождение Ямполя на краснолиманском направлении ДНР близится к завершению.

