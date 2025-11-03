В голландском Утрехте прекратили продажу кофе и чая из-за бактерии в воде

Голландский город Утрехт остался без кофе и чая из-за бактерии в воде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во многих учреждениях Утрехта временно прекратили подачу кофе и чая по причине обнаружения бактерии в питьевой воде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTV Utrecht.

В окружном суде и на железнодорожных станциях города продажа кофе и чая была приостановлена. В амбулаторном отделении университетской больницы посетителям и пациентам не предоставляют ни горячие напитки, ни питьевую воду. Руководство клиники рекомендовало посетителям приносить любые напитки с собой.

Студентам рекомендуют не пить воду из-под крана и не пользоваться кофемашинами, чтобы избежать возможного заражения. Известно, что как минимум до вторника в ряде районов региона действует рекомендация кипятить воду перед употреблением в течение трех минут.

