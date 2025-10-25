Российские ученые создали магнитный материал для поиска бактерий туляремии

Роспотребнадзор создал магнитный материал для раннего выявления туляремии

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора разработали новый магнитный материал для обнаружения бактерий туляремии в окружающей среде, передает Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о магнитном иммуносорбенте, который поможет выявлять опасные микроорганизмы в воде и почве.

Материал содержит мельчайшие магнитные частицы, способные «притягивать» к себе бактерии туляремии при анализе окружающей среды. Благодаря особой технологии удаётся фиксировать даже крайне малые количества бактерий – в тысячу раз меньше по сравнению с традиционными способами обнаружения. Это позволяет значительно повысить чувствительность диагностики.

Быстрое и точное обнаружение возбудителя туляремии станет важным инструментом для предотвращения вспышек заболевания и сохранения здоровья людей.

Внедрение нового материала, по мнению ученых, станет серьезным шагом вперед в борьбе с особо опасными инфекциями и позволит укрепить противоэпидемическую защиту общества.

