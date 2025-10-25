Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Российские ученые создали магнитный материал для поиска бактерий туляремии
Роспотребнадзор создал магнитный материал для раннего выявления туляремии
Магнитный материал нового поколения, способный улавливать и обнаруживать даже незначительные количества бактерий туляремии в почве и воде, разработали в Ставрополе.
Специалисты Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора разработали новый магнитный материал для обнаружения бактерий туляремии в окружающей среде, передает Роспотребнадзор.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о магнитном иммуносорбенте, который поможет выявлять опасные микроорганизмы в воде и почве.
Материал содержит мельчайшие магнитные частицы, способные «притягивать» к себе бактерии туляремии при анализе окружающей среды. Благодаря особой технологии удаётся фиксировать даже крайне малые количества бактерий – в тысячу раз меньше по сравнению с традиционными способами обнаружения. Это позволяет значительно повысить чувствительность диагностики.
Быстрое и точное обнаружение возбудителя туляремии станет важным инструментом для предотвращения вспышек заболевания и сохранения здоровья людей.
Внедрение нового материала, по мнению ученых, станет серьезным шагом вперед в борьбе с особо опасными инфекциями и позволит укрепить противоэпидемическую защиту общества.
