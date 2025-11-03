МИД: Россия поддерживает нейтралитет Панамского канала

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поздравление с Днем провозглашения независимости Республики Панама было опубликовано в официальном Telegram-канале российского МИДа. Дата праздника отмечается 3 ноября и связана с провозглашением независимости Панамы в 1903 году. Тогда страна начала формировать собственное самостоятельное государство, а благодаря своему географическому положению и Панамскому каналу получила прозвище «мост мира».

Россия признала независимость Панамы 24 ноября 1903 года. Были налажены консульские и торговые связи. Несмотря на последующее закрытие консульств после образования СССР, контакты в торговой и иной сферах сохранялись. Формальные дипломатические отношения между современными Россией и Панамой были официально установлены в марте 1991 года.

В истории отношений двух стран особо отмечается эпизод ноября-декабря 1942 года, когда отряд советских подводных лодок прошел через Панамский канал, чтобы поддержать союзников по программе ленд-лиза в Арктике.

Советским морякам в Панаме оказывали содействие, способствовали проведению ремонтов. В результате миссии подводники нанесли удары по боевым кораблям противника, что стало вкладом в разгром нацизма в арктическом регионе. Солидарность, проявленная Панамой в годы борьбы с нацизмом, подчеркнула дружеские отношения между странами.

В 2024 году в столице Панамы открыли памятник советским подводникам в Латинской Америке и установили памятную табличку «От Сталинграда Республике Панама в благодарность за солидарность». Российский МИД подчеркнул последовательное развитие отношений на принципах равноправия и взаимной выгоды и поддержал нейтралитет Панамского канала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

США угрожали вернуть себе контроль над Панамским каналом.