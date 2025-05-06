В Панаме открыли памятник советским подводникам к юбилею Победы

Tекст: Александра Юдина

Мемориал посвящен подвигу советских подводников, которые в 1942 году прошли через Панамский канал из Тихого океана в Атлантический и сражались с фашистским флотом. Сооружение было возведено российскими соотечественниками в Панаме за пять лет при участии местных общественных организаций, ассамблеи народов Евразии и Африки, Общественной Палаты РФ, а также частных лиц.

В центре сооружения установлен барельеф, отражающий героизм советских подводников. Значительный вклад в строительство внес настоятель православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы иеромонах Антоний (Жуков). На церемонии присутствовали российские дипломаты, представители общественных организаций и панамские гости.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Панаме Константин Гаврилов заявил: «Открытие монумента – важнейшее событие, поскольку это первый в Панаме мемориал, связанный с советской воинской славой».

Никита Анисимов из Общественной Палаты РФ отметил, что памятник станет центром притяжения русского мира в Латинской Америке и символом многолетней дружбы между Россией и Панамой.

Председатель совета соотечественников Наталия Богданова подчеркнула, что на мемориале увековечена память погибшей подлодки Л-16.

После церемонии участники почтили память подводников, возложили цветы и зажгли свечи. В этот день прошло шествие «Бессмертного полка» по улице Санкт-Петербург к памятнику.