В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.2 комментария
Второй МС-21 с российскими системами начал сертификационные испытания
Второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 начал летные сертификационные испытания, сообщили в Ростехе.
Второй образец самолета МС-21, оснащенный исключительно российскими системами, начал сертификационные летные испытания, передает ТАСС.
Первый полет прошел с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, где были протестированы устойчивость и управляемость машины с отечественными приводами системы управления. Этот самолет ранее совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский 13 ноября.
Перед стартом сертификационной программы МС-21 прошел успешные заводские доводочные испытания. Экипаж опытного борта возглавил летчик-испытатель Герой России Олег Мутовин. В команду вошли также ведущие инженеры-операторы и летчик-испытатель 1 класса Авиарегистра России Николай Григорьев.
Как подчеркнули в госкорпорации, подключение второго самолета позволит значительно ускорить сертификационные испытания: сейчас они проходят параллельно с еще одним опытным МС-21, у которого часть систем уже заменена на российские. Главная задача – завершить всю программу импортозамещения, чтобы получить одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов авиаотрасли.
На втором МС-21 полностью заменены иностранные комплектующие – органы управления, система привода, радиоэлектроника, установка кондиционирования, тормоза, силовые агрегаты, топливная система, шины и колеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Ростех внедрила новую IT-систему для поддержки авиадвигателей самолетов МС-21 и SJ-100.
Ростех также отгрузил серийные двигатели для лайнера МС-21.
Новый самолет МС-21-300 обладает преимуществами перед Ту-154М по комфорту и эффективности.