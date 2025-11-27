Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.11 комментариев
Морпехи «Центра» отметили профессиональный праздник на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск «Центр» встретили свой профессиональный праздник в зоне СВО, продолжая выполнять боевые задачи, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие морской пехоты из состава группировки войск «Центр» встретили свой профессиональный праздник на боевых позициях в районе проведения спецоперации, передает ТАСС. Они продолжают выполнять задачи по удержанию рубежей, подавлению средств воздушной разведки формирований ВСУ, поддержке наступающих подразделений и проведению штурмовых действий.
В Минобороны России отметили, что артиллеристы, операторы беспилотных воздушных судов, разведчики, штурмовики, зенитчики и танкисты морской пехоты вносят вклад в общую боевую работу в круглосуточном режиме.
«Сегодня, в профессиональный праздник Морской пехоты России, бойцы встречают его на боевых позициях, выполняя задачи по удержанию рубежей, подавлению средств воздушной разведки формирований ВСУ, поддержке наступающих подразделений и штурмовым действиям», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что морпехи «Центра» продолжают служить примером мужества, преданности долгу и сплоченности, сохраняя традиции воинского братства.
