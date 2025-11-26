Чемезов сообщил о возможности применения бомб с УМПК на разных самолетах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, авиабомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пригодны к применению не только на фронтовых бомбардировщиках Су-34, но и на других современных отечественных самолётах, передает ТАСС. Чемезов уточнил, что речь идет о возможности использования этих бомб на Су-30, Су-35 и других машинах четвёртого и пятого поколений.

«Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34», – заявил Чемезов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России разрушили объекты ВСУ ударами ФАБ в Мирнограде и Иванполье. ВС России поразили объекты ВСУ в Харьковской области с помощью ФАБ-3000 и Х-39. ВКС уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ.