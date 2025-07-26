Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар

Tекст: Антон Антонов

21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.