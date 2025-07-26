  • Новость часаВКС ударом ФАБ уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон раскалывает Запад Палестиной
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»
    На ЗАЭС заявили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности
    Азаров заявил о подготовке НАТО к нападению на Россию
    Офицер ВМС заявил о возможности поставок оружия Киеву Бразилией
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Франция потребовала объяснений от Испании по поводу высадки евреев с рейса
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    26 июля 2025, 20:28 • Новости дня

    ВКС ударом ФАБ уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области

    ВКС нанесли авиаудары ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции были применены для уничтожения позиций ВСУ в ДНР и в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны отметили, что удары были нанесены управляемыми авиационными боеприпасами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    В результате авиаударов все намеченные цели были поражены, что было подтверждено данными объективного контроля в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что решение об ударах было принято командованием для нанесения максимального урона противнику.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    25 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    Киев выдал Москве сбежавшего из России для вступления в ВСУ жителя Чебоксар
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Герасимов (внесен в список террористов в России) из Чебоксар, который сбежал на Украину, чтобы вступить в ВСУ и участвовать в боях против российских войск, был выдан Киевом российской стороне в рамках обмена пленными, сообщают информационные агентства.

    21-летний студент добровольно пересек границу, чтобы вступить в ВСУ. При этом он отказался участвовать в боевых действиях до заключения контракта с ВСУ. В результате он девять месяцев находился в миграционном лагере, а затем украинский суд постановил выдворить его из страны, передает ИА «Регнум».

    В мае 2025 года Киев включил его в список из 120 гражданских, возвращенных России в рамках обмена пленными. Сейчас он находится в следственном изоляторе, его внесли в перечень террористов.

    Мужчина, долгое время общавшийся с россиянином, рассказал, что тот верил в общение с «духом дерева». А отец россиянина в разговоре с журналистами пригрозил «черной магией»: «Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000». В результате обмена в Россию были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц. Российская сторона также передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

    Комментарии (12)
    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

    Комментарии (5)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опасаются голосовать по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, опасения связаны с риском проверок со стороны этих ведомств, поскольку ранее депутаты поддержали отмену их независимости, что вызвало масштабные протесты на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание сообщило, что около 70 депутатов правящей партии выразили тревогу по поводу нового законопроекта. «Появился страх возмездия», – говорится в материале.

    Некоторые народные избранники даже рассматривают возможность сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосовании по инициативам, связанным с антикоррупционными органами. Издание уточняет, что спикер парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта на 31 июля, однако из-за опасений среди депутатов заседание может быть перенесено или отложено.

    По словам одного из депутатов, несмотря на атмосферу страха, шансы на принятие нового закона достаточно высоки, поскольку для этого достаточно 226 голосов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Издание The Spectator писало, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Он признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

    Комментарии (2)
    25 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    Россия обвинила Киев в попытке «спасти шкуру Зеленского» ценой будущего Украины
    @ Gregorio Borgia/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим пытается «спасти шкуру» своего лидера Владимира Зеленского и ради этого готов пожертвовать Украиной, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (Владимира) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос». – приводит слова Полянского РИА «Новости».

    Он заявил, что данный вопрос планируется обсудить на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу попыток срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле. В миссии Пакистана при ООН, которая председательствует в Совбезе в июле, подтвердили назначение заседания на 31 июля, оно начнется в 17.00 мск (10.00 по времени Нью-Йорка).

    В среду в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Комментарии (4)
    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

    Комментарии (5)
    26 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение относительно закона о НАБУ после вмешательства европейских структур, что связано с необходимостью финансовой поддержки, пишет издание Junge Welt.

    Владимир Зеленский был вынужден изменить принятое им решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под влиянием давления со стороны Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании Junge Welt.

    В статье отмечается, что политика часто требует «отступать в нужный момент», и примером такого развития событий стало поведение Зеленского после подписания спорного закона о НАБУ. «То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление?», – задаются вопросом авторы материала.

    По мнению журналиста, противники этого законопроекта, выступающие против коррупции на Украине, обратились за поддержкой к Евросоюзу. Поскольку Зеленский в нынешних условиях вынужден обращаться к Евросоюзу за финансовой помощью для нужд военных, он оказался в ситуации, когда ему пришлось уступить требованиям Брюсселя, даже если это может повлиять на его репутацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ. Зеленский запер послов стран G7 в комнате без связи в день принятия закона о НАБУ.

    Комментарии (3)
    26 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прозвучала серия из десяти взрывов, также взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Несколько взрывов произошли в Киевском районе Харькова, передает ТАСС.

    Новые взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске). Кроме того, взрывы произошли в городе Шостка Сумской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Днепре и Каменском (Днепропетровске и Днепродзержинске) зафиксированы «мощные взрывы и пожары». В частности, горит здание ТЦ, которое использовалось для изготовления беспилотников.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

    Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

    В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.

    Комментарии (8)
    26 июля 2025, 13:51 • Новости дня
    Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных
    Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.

    В Полтавской области группа жителей заблокировала автобус с мобилизованными и помешала сотрудникам территориального центра комплектования доставить их в учебный центр, передает ТАСС. Инцидент произошел на одной из дорог, когда несколько человек в гражданской одежде физически остановили транспортное средство.

    По информации областного военкомата, «группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором к учебному центру направлялись мобилизованные мужчины». В результате, как уточняют в военкомате, в ходе силовых действий со стороны гражданских автобус получил повреждения, а часть призванных мужчин сумела скрыться в неизвестном направлении.

    Военкомы уже направили официальные жалобы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа для избежавших призыва в Киеве, которая составляет 20 тыс. евро. Украинские военнопленные пообещали отомстить за случаи принудительной мобилизации.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 07:34 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, армия России улучшила тактическое положение в северной части Радьковки, «действовала в районе Московки». «Также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», – приводит его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что зачистка местности необходима для дальнейшего выравнивания линии фронта у Голубовки, после чего возможно продвижение российских подразделений к Купянску. Он отметил, что в окрестностях Купянска Киев сосредоточил до трех бригад ВСУ.

    Также российские военные после освобождения Новоторецкого быстро вошли в соседнюю Бойковку в ДНР, где сейчас продолжается зачистка. Эксперт отметил, что основные силы ВСУ покинули населенный пункт, однако отдельные отряды еще присутствуют в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Вооруженные силы Украины вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал пять направлений на фронте, где сложилась наиболее напряженная обстановка для ВСУ.

    Сырский отметил, что он подробно рассказал о ситуации на фронте во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины. Он назвал « самые горячие направления» для ВСУ. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском (под Красноармейском ДНР), Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области Украины), Северослобожанском (север Сумской области Украины), Добропольском (северо-запад ДНР) и Лиманском (север ДНР) направлениях, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.


    Комментарии (2)
    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Комментарии (3)
    26 июля 2025, 01:21 • Новости дня
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    Reuters усомнилось в намерении Трампа вводить санкции против российской нефти
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эксперты считают маловероятным, что президент США Дональд Трамп реализует угрозы введения новых пошлин против покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

    Эксперты, опрошенные Reuters, заявили о маловероятности введения Соединенными Штатами пошлин, несмотря на недавние угрозы Трампа, передает ТАСС.

    По словам главы отдела оценки геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейры, вторичные пошлины представляют собой слишком грубый инструмент для американской администрации.

    Феррейра предупредил, что это так называемый «ядерный вариант», который фактически означает удаление с рынка 4,5 млн баррелей нефти в день и разрыв торговых связей США с различными странами, закупающими топливо у России. Эксперт подчеркнул, что подобный сценарий грозит резким ростом цен на нефть и обвалом мировой экономики.

    Старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Клэй Сигл выразил аналогичное мнение, отметив, что подобные пошлины могут вызвать перебои с поставками топлива и повышение его стоимости.

    Он также подчеркнул, что Трамп крайне чувствителен к высоким ценам на нефть и, вероятно, будет избегать шагов, способных привести к их росту. Сигл добавил, что как торговые партнеры США, так и трейдеры в основном воспринимают заявления Трампа о пошлинах как «работу на публику».

    В материале отмечается, что аналогичные угрозы Трамп ранее уже озвучивал в адрес Венесуэлы, однако они так и не были реализованы и не повлияли на закупки венесуэльской нефти Китаем, оставшись лишь на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. L'Express пишет, что Трамп не планирует вводить санкции против России даже после истечения 50-дневного ультиматума.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой народной республики (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры ДНР и Темировки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Бессаловки, Пролетарского, Марьино и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Тихим, Меловым Харьковской области и городом Харьков, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасаим.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дачного Днепропетровской области, Удачного, Родинского, Полтавкии Красноармейска ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

    Уничтожены свыше 60 военнослужащих, артиллерийское орудие, три склада с боеприпасами и четыре станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности, они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ

    Unherd сообщил о риске прекращения переговоров России с Зеленским из-за НАБУ

    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Владимира Зеленского против антикоррупционных структур на Украине могут подтолкнуть Москву полностью прекратить переговоры, поскольку доверие к нему ослабло, сообщает Unherd.

    Британское издание Unherd сообщило, что Москва может прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским, так как не уверена в сохранении достигнутых договоренностей, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, усиление давления на антикоррупционные структуры ослабило легитимность Зеленского, что осложняет возможность переговоров с Россией. Попытки усилить политические позиции привели, по оценке издания, к потере доверия как внутри страны, так и на международной арене.

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение по поводу закона о НАБУ после вмешательства европейских структур.

    МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине.

    Эксперты ранее отметили последствия протестов на Украине, связанных с законом о НАБУ, для Зеленского.

    Комментарии (3)
    Главное
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Артиллерия Камбоджи ударила по Лаосу вместо Таиланда
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Подростки открыли стрельбу по сотруднику Московской железной дороги
    Ученые предположили приближение разумного космического объекта к Земле в ноябре
    Тело умершего на борту пассажира пропало после посадки в США
    Появилось видео избиения бойцом ММА сотрудника «Победы» в Пулково

    Когда россияне снова смогут покупать дома и машины

    Банк России резко снизил ставку – сразу на два процентных пункта. Обычно это напрямую сказывается на ставках по кредитам и депозитам. И для рубля смягчение политики ЦБ означает путь к ослаблению. Однако реальная ситуация в России не такая однозначная, как в учебниках. Какого же эффекта стоит ждать? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации