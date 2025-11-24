Суд арестовал мужчин за стрельбу по девушкам из Audi в Иркутске

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Иркутске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух местных жителей, стрелявших из Audi Q7 по автомобилю с девушками, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел ночью 19 ноября, когда молодые люди 24 и 25 лет, находясь в машине без номеров, трижды прицельно выстрелили в Toyota Corolla, ошибочно считая, что за рулем находится их оппонент.

Одной из девушек было нанесено ранение в руку, о чем свидетельствует видео с простреленным стеклом и рассказ пострадавшей.

Полиция установила личности стрелявших и задержала их при содействии сотрудников СОБР Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как указали подозреваемые, причиной нападения стала личная неприязнь к собственнику иномарки. Оружие и автомобили были изъяты.

По месту жительства мужчин сотрудники правоохранительных органов нашли балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, 200 патронов, гладкоствольное ружье «Сайга», ноутбук и мобильные телефоны, все изъято для проверки. Арест обвиняемых составит два месяца, автомобили помещены на специализированную стоянку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Перми полицейские задержали местного жителя, обстрелявшего припаркованную машину, и изъяли у него оружие и боеприпасы.

В Великом Новгороде группа подростков совершила обстрел проезжавших автомобилей, предположительно используя пневматическое оружие, и прокуроры начали проверку. В Абакане мужчину поместили под стражу по подозрению в стрельбе из пневматического ружья по подросткам.