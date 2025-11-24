  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине
    Капитан ВМФ объяснил заявление Британии о «перехвате» российских судов в Ла-Манше
    Психотерапевт составил портрет желающих вернуться на 50 лет в прошлое
    Взятый в плен в Красноармейске украинский военный призвал сослуживцев сдаваться
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Зеленский сообщил о критическом моменте в переговорах с США
    Армия Израиля объявила о наказаниях командования за провал 7 октября 2023 года
    ЦБ предложил запретить маркетплейсам продажу банковских продуктов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    3 комментария
    24 ноября 2025, 14:54 • Новости дня

    Суд арестовал мужчин за стрельбу по девушкам из Audi в Иркутске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Иркутске заключили под стражу двух мужчин, открывших огонь по машине с девушками на объездной дороге, одна из которых получила ранение.

    Суд в Иркутске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух местных жителей, стрелявших из Audi Q7 по автомобилю с девушками, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел ночью 19 ноября, когда молодые люди 24 и 25 лет, находясь в машине без номеров, трижды прицельно выстрелили в Toyota Corolla, ошибочно считая, что за рулем находится их оппонент.

    Одной из девушек было нанесено ранение в руку, о чем свидетельствует видео с простреленным стеклом и рассказ пострадавшей.

    Полиция установила личности стрелявших и задержала их при содействии сотрудников СОБР Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как указали подозреваемые, причиной нападения стала личная неприязнь к собственнику иномарки. Оружие и автомобили были изъяты.

    По месту жительства мужчин сотрудники правоохранительных органов нашли балаклавы, четыре незарегистрированных травматических пистолета, 200 патронов, гладкоствольное ружье «Сайга», ноутбук и мобильные телефоны, все изъято для проверки. Арест обвиняемых составит два месяца, автомобили помещены на специализированную стоянку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Перми полицейские задержали местного жителя, обстрелявшего припаркованную машину, и изъяли у него оружие и боеприпасы.

    В Великом Новгороде группа подростков совершила обстрел проезжавших автомобилей, предположительно используя пневматическое оружие, и прокуроры начали проверку. В Абакане мужчину поместили под стражу по подозрению в стрельбе из пневматического ружья по подросткам.

    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла

    Военный эксперт Кнутов: Запорожскую область будут освобождать из Днепропетровской

    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    Комментарии (4)
    23 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине

    Политолог Лукьянов: Европейские проекты мирного урегулирования заведомо никуда не ведут

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Евросоюза предложить свои проекты и дополнения к мирному плану американского президента Дональда Трампа не более чем попытки в очередной раз затянуть переговорный процесс, считает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Европа стремится затянуть весь процесс настолько, насколько это вообще возможно. Видимо, полагая, что что-то кардинально изменится в России или в США. Отсюда и такие проекты мирного урегулирования, которые заведомо никуда не ведут. Тактика понятна и вполне объяснима – других инструментов у ЕС нет», – написал он в Telegram-канале.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после подтверждения нового мирного плана Трампа европейские лидеры поспешили его раскритиковать. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что план США по мирному урегулированию на Украине требует доработки. Макрон назвал невозможным решение по Украине без согласования с ЕС. Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине.

    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в африканскую Луанду.

    Комментарии (13)
    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 00:32 • Новости дня
    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет

    Умер олимпийский чемпион по футболу и легенда «Спартака» Никита Симонян

    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет
    @ Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян умер 23 ноября, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

    «В воскресенье, 23 ноября, ушел из жизни Никита Симонян. Легенде отечественного футбола было 99 лет», – сказано в сообщении РФС.

    Там напомнили, что Симонян стал олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, был четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР. Симонян – лучший бомбардир в истории московского «Спартака».

    В качестве тренера он  трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. А с 1992 года занимал пост первого вице-президента РФС.

    Симонян за выдающиеся достижения в футболе удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

    Легендарному футболисту 10 октября 2025 года было присвоено звание Героя Труда России  «За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».


    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон намерены предложить внесение в законодательство обязательного нотариального заверения и страхования сделок с единственным жильем для защиты уязвимых граждан и во избежание ситуаций, подобной той, в которую попала певица Лариса Долина.

    Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

    Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

    Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

    По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

    «Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

    Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

    Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 06:44 • Новости дня
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    FT узнала о подготовке ЕС к скорому прекращению помощи США Киеву
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Воскресные переговоры завершили дипломатический марафон после того как президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять сделку до четверга, добавив, что этот план не является «окончательным предложением» Америки, госсекретарь Марко Рубио позже попытался дистанцировать Вашингтон от этого предложения, но через несколько часов заявил, что его автором были США.

    Один европейский чиновник назвал ситуацию в администрации Трампа «беспорядочной», пишет Financiel Times (FT).

    Газета напоминает, что советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встретились в воскресенье в Женеве со своими американскими и украинскими коллегами, в том числе с Рубио, зятем Трампа Джаредом Кушнером, специальным представителем Стивом Уиткоффом – одним из авторов плана – и министром армии США Дэниелом Дрисколлом, близким союзником вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Они встретились с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком, главой офиса президента Владимира Зеленского, и главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем к ним присоединились представители Европы.

    В своем выступлении в воскресенье вечером Рубио сказал, что заверил европейских чиновников в том, что любые элементы плана, напрямую касающиеся Европы или НАТО, будут вынесены на «отдельный трек» переговоров, поскольку требуют участия Европы и НАТО.

    «Европейские страны предприняли арьергардные действия, чтобы замедлить реализацию плана США по оказанию давления на Украину», – пишет газета.

    Один европейский чиновник в беседе с FT выразил опасения, что Трамп может в отчаянии отказаться от поддержки Украины со стороны США, что поставит Зеленского и его страну в опасное положение.

    «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», – сказал он.

    Европейские дипломаты ожидают, что на следующей неделе Франция, Германия и Великобритания проведут дополнительные встречи. Среди других возможных участников – лидеры Польши, Финляндии и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы пытаемся придумать что-то, что можно было бы предложить в качестве встречного условия», – сказал европейский дипломат.

    Напомним, 23 ноября в Женеве прошли переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых обе сторон заявили о продолжении тесной работы по мирному плану.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    По итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. В заключение он напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что тесная работа с Украиной по мирному плану продолжится в ближайшие дни.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 06:26 • Новости дня
    Главред портала «Грамота.ру» рассказала, какой станет речь будущего

    Главред портала «Грамота.ру» Киселева рассказала, какой станет речь будущего

    Tекст: Катерина Туманова

    В будущем россияне начнут использовать еще больше сокращенных слов в повседневной речи для экономии времени, рассказала главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

    «Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», – рассказала она РИА «Новости».

    Киселева отметила, что в русской речи наблюдается все больше случаев использования компрессивов, сокращенных версий слова. Например, выражения «щас» вместо «сейчас» или «грит» вместо «говорит» можно услышать не только в дружеских диалогах, но и на деловых переговорах.

    По ее словам, сокращенные слова помогают экономить время на общение, и их число, по прогнозам специалистов по фонетике, будет увеличиваться. Эксперты связывают ускорение темпа речи с изменениями в современных способах коммуникации, высоким информационным потоком и стремлением к краткости.

    Каксообщили ранее в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина, в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа».


    Комментарии (14)
    24 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    Рубио напомнил о необходимости согласия Москвы с планом по Украине
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После очередной части переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине между делегациями США и Украины, госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать участие в процессе согласования пунктов мирного плана.

    «Ну, очевидно, у россиян есть право голоса, не так ли?! Мы начали этот процесс с того, что изложили наше понимание позиции России, о которой нам сообщали различными способами», – ответил Рубио.

    В Госдепартаменте, по его словам, множество письменных неофициальных документов и материалов, которые долгое время обсуждались по позиции России.

    «Таким образом, независимо от того, к чему мы пришли сегодня, очевидно, что теперь мы должны представить это решение, если сможем достичь соглашения с украинской стороной, российской стороне. Это еще одна часть этого уравнения. Они должны согласиться с этим, чтобы все заработало», – добавил госсекретарь США.

    Напомним, по итогам первой части переговоров Рубио назвал встречу делегация США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В  Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты
    Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Такой ферментированный продукт, как квашеная капуста, полезно включать в рацион круглый год, но особенно важен этот продукт осенью и зимой, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

    Она напомнила, что квашеная капуста служит источником пробиотиков, которые поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет за счет высокого уровня витамина С.

    В процессе ферментации количество витамина С не снижается, а может и увеличиваться. Продукт содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые способствуют перестальтике кишечника и обеспечивают противовоспалительное действие.

    Также квашеная капуста обладает низкой калорийностью – около 20 ккал на 100 г, поэтому подходит для людей, контролирующих вес.

    «Квашеная капуста, прежде всего, это – источник пробиотиков. При молочнокислом брожении развиваются лактобактерии и другие бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника, помогают нам работать с воспалением, укрепляют иммунитет за счет большого содержания витамина С», – рассказала она радио Sputnik.

    Однако употребление квашеной капусты противопоказано при гипертонии из-за высокого содержания натрия, а также при наличии отеков почечного или сердечного происхождения.

    Людям с заболеваниями почек важно ограничивать потребление из-за высокого уровня соли. При болезнях желудочно-кишечного тракта – гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни – рекомендуется ограничить порцию капусты до 50-60 г в сутки, исключая продукт в период обострения.

    Пациентам с синдромом избыточного бактериального роста также стоит избегать квашеной капусты, чтобы не провоцировать вздутие и неприятные ощущения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Денисенко назвала облегчающие состояние метеозависимым продукты. Диетолог Залетова назвала полезный напиток для офисных работников. Гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Российские силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятерых оставшихся в живых штурмовиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из четырех тысяч представили к награде тряпочными шевронами с пафосной надписью, рассказали российские представители силовых структур.

    «Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), – сообщил РИА «Новости» источник.

    Он пояснил, что такую «награду» теперь получают участники штурмовых действий. По словам информатора, бригада ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. военнослужащих, восстанавливает боеспособность после ожесточенных боев.

    Источник считает удивительным, что от бригады штурмовиков ВСУ остались только десять человек, где же остальные участники «мясных штурмов»?

    «Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», – признался представитель российских силовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами. Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, сообщили российские силовики. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 04:13 • Новости дня
    В России вырос спрос на расшифровку медицинских анализов с помощью ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали активно обращаться к AI-помощнику для толкования результатов медицинских анализов, часто запрашивая дальнейшие рекомендации по здоровью, о чем сообщил сервис «СберЗдоровье».

    С мая по октябрь 2025 года количество обращений к AI-помощнику с целью расшифровки медицинских анализов увеличилось более чем в восемь раз. Доля пользователей, которые после интерпретации данных просят у ИИ советы по дальнейшим действиям, выросла с четырех до 41%, сообщает «Газета.Ru».

    Основной интерес россиян был связан с анализами гормонов щитовидной железы, общего анализа крови, показателей липидного обмена, уровня витаминов и функцией печени. Представители сервиса пояснили, что популярность услуги вызвана удобством и оперативностью получения базовой медицинской информации.

    В то же время эксперты-медики подчеркивают опасность полного доверия результатам автоматического толкования анализов.

    «ИИ не знает ни возраста, ни состояния здоровья, ни жалоб пациента и работает только с усредненными данными», – сообщили специалисты в комментариях.

    Врачам важно учитывать не только значения показателей, но и анамнез, а также всю картину в целом, чтобы назначать лечение или давать рекомендации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай в начале ноября договорились развивать ИИ в медицине. Министр Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с ИИ в медицине и назвал следующий этап развития искусственного интеллекта в российской медицине. Nikkei Asia сообщил о запуске ИИ Google для создания стволовых клеток.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 04:54 • Новости дня
    Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга

    Tекст: Катерина Туманова

    Как рассказал представитель российских силовых структур, данные радиоперехватов показали, что при попытке войти в Купянск и установить в нем украинский флаг, две группы диверсантов ВСУ по ошибке принялись уничтожать друг друга.

    «Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов якобы свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», – рассказал ТАСС источник в силовых структурах России.

    Он добавил, что из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями, а также поспешных и неграмотных решений командования подчиненные открыли огонь друг по другу. В результате перестрелки были убиты пятеро украинских военных, еще трое получили ранения.

    По мнению силовиков, основной причиной произошедшего стала слабая подготовка личного состава и некачественное управление операцией со стороны командования ВСУ.

    Напомним, Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что командиры отдавали приказы стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Купянске для того, чтобы скрыться среди населения. Пленный рассказал об оставленных командованием ВСУ солдатах под роями БПЛА.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил о городских боях и зачистке в Красноармейске

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продолжают боевые действия в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), вплоть до штыковых атак на окраинах города, где интенсивность столкновений резко возросла, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

    «Сам Красноармейск продолжает зачищаться идут городские бои. Причем, если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки», – сказал он в размещенном на канале видео.

    Пушилин добавил, что ситуация накалена, подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать населенные пункты.

    Он уточнил, что на Добропольском участке противник пытается направлять самые замотивированные подразделения, чтобы отвлечь ВС России от красноармейско-димитровской агломерации.

    При этом основные логистические направления ВСУ после освобождения Платоновки и взятием под контроль дороги Северск – Красный Лиман перерезаны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС России, планомерно ухудшается для противника. Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Следователи начали проверку после отравления в Центральном университете в Москве

    Следователи начали проверку после массового отравления в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, 23 ноября несовершеннолетние с симптомами пищевого отравления были доставлены в медицинские учреждения из одного учебного заведения, расположенного в Москве, сказано в Telegram-канале столичного управления СК России.

    «По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что следователи с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, изучается необходимая документация.

    Ранее в этот день несколько студентов были госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Москве с пищевым отравлением, которое произошло на IT-олимпиаде, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку после массового отравления девушек в ресторане Петербурга. В начале ноября во время круиза на теплоходе «Сергей Дягилев» по маршруту Москва – Тверь – Углич десять туристов, включая детей, почувствовали симптомы сильного отравления.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Reuters узнало о готовности ЕС вернуть Россию в G8 в контрплане по Украине

    Reuters узнало о готовности ЕС вернуть Россию в G8

    Tекст: Катерина Туманова

    В одном из пунктом европейского контрпредложения к проекту мирного плана Соединенных Штатов по Украине, состоящему из 28 пунктов, есть гарантия возвращения России в G8.

    Встречное предложение, подготовленное европейскими державами – Британией, Францией и Германией, берет за основу план США, но затем прорабатывает его пункт за пунктом с предлагаемыми изменениями и изъятиями, сообщает Reuters, располагая текстом полного контрплана ЕС.

    «13. Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику <...> c. Россию снова пригласят в G8», – говорится в одном из пунктов плана.

    При этом в подпункте а. уточняется, что смягчение антироссийских санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Условия для возвращения России в формат G8 не сложились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20.

    Комментарии (4)
    23 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Пушков объяснил, почему Трамп не дождется от Киева благодарности за усилия

    Пушков объяснил, почему Трамп не дождется благодарности за свои усилия от Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп напрасно ждет благодарности от киевских властей за его усилия по спасению Украины, так как предыдущая администрация Джо Байдена и руководители ЕС утвердили Украину во мнении, что ей все должны, считает сенатор Алексей Пушков.

    «Весь мир должен ее понимать, финансировать, вооружать и поддерживать. То есть, Украина «благодаря» нынешнему «руководству»" (уже и Трамп ставит это слово в кавычки), по уши ввязалась в войну с куда более мощной Россией, чего, по убеждению Трампа, не надо было даже начинать, войну предсказуемо проигрывает, а теперь ждет, что ее будут из этого положения вытаскивать», – пишет сенатор в Telegram-канале.

    При этом Пушков недоумевает, почему это должны делать, и тут же отвечает.

    «Безумие евролидеров, стремящихся и далее вбрасывать в украинскую топку десятки миллиардов евро, ограничивается европейским континентом, а Трамп впадать в байденовское безумие, судя по всему, не намерен. Украина же готова только требовать и требовать. Чувство благодарности? Not in Kiev, Mr. Trump», – иронично резюмирует сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Кроме того, он назвал украинское «руководство» неблагодарным за поддержку, не уточняя, за какую именно и используя кавычки в слове «руководство».

    Комментарии (0)
    Главное
    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника
    Польша освободила задержанных по подозрению во взрыве на ж/д украинцев
    У сына экс-президента Киргизии изъяли оружие и наркотики
    Суд отклонил иск родственниц Жириновского к сыновьям политика
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    Гидрометцентр рассказал о предстоящей зиме в Москве
    Отмечено ускорение темпа устной речи россиян

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации