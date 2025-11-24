Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак через некоторое время после начала антикоррупционной операции «Мидас» поручил правоохранительным органам подготовить дело в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, сообщило издание «Украинская правда».
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак поручил силовикам подготовить уголовное дело против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко после старта операции «Мидас», передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».
По информации источников, это произошло после встречи Зеленского с главами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП.
На встрече, как отмечает издание, диалог не получился: «Разговор не пошел», – цитирует «Украинская правда» слова своего источника. После этого Ермак поставил задачу правоохранителям подготовить подозрение Клименко в совершении ряда правонарушений.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что офис Зеленского стал обвинять антикоррупционные структуры Украины в работе не столько на Россию, сколько на США. По их мнению, США якобы оказывают давление на Украину, настаивая на подписании для Киева «невыгодного мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине выявили хищения миллионов гривен, которые сравнили с годовыми тратами бригады ВСУ.
Власти страны объявили в розыск бизнесменов Миндича и Цукермана в связи с делом о коррупции.
Олег Царев пояснил, что президент Зеленский еще в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.