Келлог назвал позерством заявления Киева об отказе признать потерю территорий

Келлог: Слова зампостпреда Украины при ООН Гайовишин – это позерство

Tекст: Антон Антонов

«Я думаю, что представитель в ООН высказала свои комментарии. Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Он отметил, что Украине придется принять несколько сложных решений, чтобы завершить конфликт. «В армии мы всегда говорим, что последние 10 м до цели – самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», – сказал он.

«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения «Минска-1» или «Минска-2». Часть гарантий ляжет на США», – заявил Келлог. Келлог добавил, что вопросы гарантий безопасности будут прописаны отдельным приложением к мирному соглашению. По мнению Келлога, Соединенные Штаты сначала могут убедить Киев заключить соглашение по урегулированию конфликта, а затем «привести к этому» Россию.

Он уточнил, что план предполагает проведение выборов на Украине в течение 100 дней, и по данным его источников, это реально осуществить примерно за 90 дней.

Говоря о возможном визите Владимира Зеленского в США, Келлог отметил, что этот вопрос пока не решен и гарантий приезда украинского лидера нет.



