Reuters увидело признаки подготовки военного плацдарма США у Венесуэлы

Reuters: США модернизировали базу в Пуэрто-Рико для операций в Карибах

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, американские военные приступили к модернизации заброшенной базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, что может свидетельствовать о подготовке к длительным операциям в Карибском регионе, передает Ura.ru.

Журналисты отмечают, что реконструкция, выявленная по спутниковым снимкам, началась еще 17 сентября 2024 года: на объекте уже обновили покрытие рулежных дорожек у взлетно-посадочной полосы.

Военные эксперты полагают, что эти шаги могут быть связаны с возможной поддержкой операций против Венесуэлы. В последнее время отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа, который связывает венесуэльские структуры с поставками наркотиков и неоднократно грозил силовыми ударами.

Дополнительным индикатором подготовки американских военных стала переброска средств связи и мобильной диспетчерской вышки в аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса, второй по пассажиропотоку в Пуэрто-Рико, сообщает агентство. Обычно такое оборудование задействуется для управления воздушным трафиком в боевых или чрезвычайных условиях.

Обстановка в регионе накалилась после заявления Трампа 23 октября о возможных наземных операциях против наркокартелей в Латинской Америке. На фоне маневров американских кораблей и военных учений с участием Тринидада и Тобаго, Венесуэла не только приостановила газовые соглашения с островным государством, но и привела свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что США наращивают военное присутствие в Карибском море и у берегов Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

МИД России выступил против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы в Карибском регионе.

СМИ писали, что якобы президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной поддержке на фоне действий Вашингтона.

В Кремле подчеркнули заинтересованность России в стабильности между Венесуэлой и США и поддержание контактов с Каракасом.

