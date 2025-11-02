Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Мишустин распорядился завершить действие энергосоглашения с Финляндией по Вуоксе
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о завершении части энергетического соглашения между Россией и Финляндией, касающегося гидроэлектростанций на Вуоксе.
Правительство России прекратило действие статей 3 и 4 Соглашения между Советским Союзом и Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса, управляемого Светогорской и Иматра ГЭС, передает РИА «Новости».
В документе поясняется, что решение принято на основании статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между СССР и Финляндией было подписано 12 июля 1972 года в Хельсинки.
Мишустин также поручил МИДу России уведомить Финляндию о том, что в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года, Москва более не обязана осуществлять компенсационные поставки энергии в рамках договора.
На этой неделе сообщалось, что в Карелии появятся народные дружины для оказания помощи пограничной службе на участках, граничащих с Финляндией.