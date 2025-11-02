С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Команда «Спартак» впервые стала чемпионом России по женскому футболу
Женская команда «Спартака», обеспечив себе 61 очко за 23 матча, впервые завоевала чемпионский титул в российском футболе, сыграв вничью с ЦСКА.
Футболистки московского «Спартака» впервые в истории клуба стали чемпионками России, сообщает ТАСС.
В 25-м туре чемпионата страны «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2, что позволило команде досрочно гарантировать себе первое место в турнире.
Голы за «Спартак» забили Наталья Машина на 69-й минуте и Тияна Филипович на 82-й.
У ЦСКА отличились Невена Дамьянович (9-я минута) и Милена Николич (57-я минута). Встречу осложнило удаление защитника ЦСКА Юлии Мясниковой на 81-й минуте за второе предупреждение.
По итогам 23 матчей футболистки «Спартака» набрали 61 очко. ЦСКА остался на втором месте с 57 очками и досрочно стал серебряным призером.
Эта победа стала первой в истории женской команды «Спартака» на чемпионате России.
Напомним, в конце октября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил женской команде «Динамо» техническое поражение в матче с ЦСКА за превышение допустимого количества легионеров на поле.