Команда «Спартак» впервые стала чемпионом России по женскому футболу

Футболистки «Спартака» впервые в истории выиграли женский чемпионат России

Tекст: Мария Иванова

Футболистки московского «Спартака» впервые в истории клуба стали чемпионками России, сообщает ТАСС.

В 25-м туре чемпионата страны «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2, что позволило команде досрочно гарантировать себе первое место в турнире.

Голы за «Спартак» забили Наталья Машина на 69-й минуте и Тияна Филипович на 82-й.

У ЦСКА отличились Невена Дамьянович (9-я минута) и Милена Николич (57-я минута). Встречу осложнило удаление защитника ЦСКА Юлии Мясниковой на 81-й минуте за второе предупреждение.

По итогам 23 матчей футболистки «Спартака» набрали 61 очко. ЦСКА остался на втором месте с 57 очками и досрочно стал серебряным призером.

Эта победа стала первой в истории женской команды «Спартака» на чемпионате России.

Напомним, в конце октября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил женской команде «Динамо» техническое поражение в матче с ЦСКА за превышение допустимого количества легионеров на поле.