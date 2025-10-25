Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение в матче с ЦСКА

Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение из-за легионеров

Tекст: Мария Иванова

Московскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче чемпионата России по футболу среди женщин против ЦСКА, передает ТАСС.

Решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на основании нарушения регламента – со стороны «Динамо» на поле одновременно выступали шесть легионеров, что запрещено правилами турнира.

«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому «Динамо» техническое поражение в матче против ЦСКА. В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0», – говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.

Ранее матч завершился победой ЦСКА со счетом 1:0, однако теперь в турнирной таблице красно-синим добавили три очка и официальную победу 3:0.

После 22 туров ЦСКА занимает второе место с 56 очками, уступая «Спартаку» четыре очка. Московское «Динамо» попало на шестую строчку с активом 33 очка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампред Госдумы Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в Российской премьер-лиге. Он поддержал инициативу по ограничению их количества.