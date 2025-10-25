Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Футболисткам «Динамо» присудили техническое поражение из-за легионеров
Комитет РФС аннулировал результат встречи «Динамо» и ЦСКА, зафиксировав техническое поражение бело-голубых за превышение числа легионеров на поле.
Московскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче чемпионата России по футболу среди женщин против ЦСКА, передает ТАСС.
Решение принято контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на основании нарушения регламента – со стороны «Динамо» на поле одновременно выступали шесть легионеров, что запрещено правилами турнира.
«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил московскому «Динамо» техническое поражение в матче против ЦСКА. В ходе встречи на поле одновременно находились шесть легионеров, что нарушает регламент. Результат дерби (0:1), состоявшегося 19 октября, был аннулирован, а ЦСКА присуждена победа со счетом 3:0», – говорится в сообщении пресс-службы чемпионата.
Ранее матч завершился победой ЦСКА со счетом 1:0, однако теперь в турнирной таблице красно-синим добавили три очка и официальную победу 3:0.
После 22 туров ЦСКА занимает второе место с 56 очками, уступая «Спартаку» четыре очка. Московское «Динамо» попало на шестую строчку с активом 33 очка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампред Госдумы Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в Российской премьер-лиге. Он поддержал инициативу по ограничению их количества.