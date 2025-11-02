Эксперт определил роль Иванишвили как «Дамоклова мечта» грузинской политики

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Все три партии, против которых внесен иск в Конституционный суд, по сути своей даже не являются оппозицией. Это антинациональные, антигосударственные силы, и зачистка от них политического поля станет благом для государства и народа», – сказал он.

По его словам, «у КС, который в течение девяти месяцев должен принять решение, уверен, будут серьезные, документально подтвержденные основания принять такое решение».

При этом Петрэ Мамрадзе считает, что обвинять власти Грузии в стремлении к авторитаризму нельзя.

«Оппозиция, какой бы радикальной она не была, всегда верна национальным интересам, просто выступает с иными программными идеями – сказал он. – А в Грузии мы имеем врагов государства, которые мыслят только о революциях и свержениях, рассчитывая в том числе на поддержку внешних покровителей».

«За все 13 лет пребывания во власти «Грузинская мечта» не мешала никому создавать партии, открывать телекомпании, а главное, тратить деньги на оппозицию. Однако сегодня бизнес, даже настроенный оппозиционно, не хочет тратить деньги на создание новой партии. Ему это не нужно, он и так чувствует себя комфортно. Его никто не третирует», – объяснил Петрэ Мамрадзе.

По его мнению, в случае запрета саакашвилевского «Единого национального движения», «Коалиции перемен» и «Лело – Сильная Грузия» вряд ли появятся новые большие партии, так как на это никто не захочет выделять серьезные деньги.

«В нише оппозиции останутся, на этом этапе, такие партии, как «Для Грузии» экс-премьера Георгия Гахария, «Гирчи» («Шишка») и некоторые другие», – прогнозирует аналитик.

По словам Петрэ Мамрадзе, «сейчас главной проблемой является коррупция».

«Так бывает, когда нет здоровой, контролирующей власть оппозиции. Бидзина Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты») в 2023 году потому решил вернуться в политику, чтобы контролировать правительство и партию», – сказал он.

«Расследование против бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других экс-чиновников высокого ранга говорят о решительном настрое бороться с коррупцией. Ираклий Гарибашвили был весьма популярен, но есть такое определение, как человеческое искушение. И вот роль «Дамоклова меча» вынужденно взял на себя Бидзина Иванишвили», – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Грузии собрались запретить три партии.