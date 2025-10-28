В Грузии собрались запретить три партии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

На брифинге он сообщил, что сейчас комитет по процедурным вопросам парламента проверит правомочность иска, который отправят в КС в ближайшие дни.

У КС есть девять месяцев вынести решение.

В КС Грузии девять судей, чтобы одобрить иск, нужны голоса шести из них.

Все названные партии прошли в парламент Грузии в прошлом году, но отказались от мандатов – всего они получили совместно 49 мест из 150.

Ранее во вторник сообщалось, что оппозиция прервала бойкот парламента Грузии.