В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения

Tекст: Валерия Городецкая

Это первый подобный случай привлечения к административной ответственности по этой статье в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на документы.

Фигурант дела обвиняется по части первой статьи 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой ему грозило до 30 суток ареста.

Процесс проходил без участия самого мужчины и представителей СМИ. Какое наказание вынесли фигуранту, будет известно позже.

Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.