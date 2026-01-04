Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Силы ПВО сбили 32 БПЛА на подлете к Москве
В небе над Москвой силы ПВО уничтожили семь БПЛА, всего на подлете к стлице сбито 32 дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Общее число уничтоженных БПЛА выросло до 32.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.