Эксперты сообщили о снижении числа утечек данных в России из-за инсайдеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 2022 года в России произошло 593 утечки данных по вине работников, передает ТАСС. По данным InfoWatch, в каждый из этих лет доля умышленных действий сотрудников составляла не менее 89%, что делает основной причиной именно внутренние нарушения.

Пик случаев пришелся на 2024 год, зафиксировано 199 утечек, однако за девять месяцев 2025 года их только 68 и, по мнению InfoWatch, итоговая цифра будет заметно ниже прошлогодней. В мире за аналогичный период аналитики выявили 1 523 схожих инцидента, а основной всплеск также наблюдался в 2023–2024 годах.

В InfoWatch отметили, что снижение числа утечек объясняется как общей тенденцией к их сокращению, так и усилением мер контроля безопасности в компаниях. Специалисты также добавляют, что связь между конкретной утечкой и внутренним нарушением может определяться только через полгода-два после случившегося.

За девять месяцев 2025 года в России больше всего страдали госучреждения (46% инцидентов), телекоммуникационные компании (31%) и финсектор (9%). В иностранных статистиках лидируют также государственные учреждения, но с меньшей долей, а среди остальных – IT и ИБ-компании.

Доля случайных нарушений среди российских инцидентов снизилась с 10,5% в 2022 году до 4,4% в 2025 году, что эксперты объясняют влиянием систем защиты данных. К типичным намеренным нарушениям относят передачу абонентских данных и финансовой информации, продажу служебных сведений и вынес информации при увольнении сотрудников.

