«Мегафон» начал передачу в МВД вероятно попавших под влияние мошенников номеров

«Мегафон» начал передавать МВД номера россиян, попавших под влияние мошенников
Компания «Мегафон» внедрила систему, позволяющую идентифицировать телефоны граждан, находящихся под влиянием мошенников, и незамедлительно информировать Министерство внутренних дел, сообщил глава департамента сотового оператора Сергей Хренов.
Глава департамента «Мегафона» по предотвращению мошенничества Сергей Хренов на форуме «Цифровые решения» рассказал о запуске пилотного проекта совместно с МВД. По нему оператор в режиме онлайн передает номера россиян, находящихся под подозрением воздействия мошенников, сообщает ТАСС.
Сотрудники МВД по всей стране далее связываются с этими абонентами, чтобы предупредить о риске и помешать передаче денег преступникам.
Хренов подчеркнул, что задача сложна, так как компания сталкивается с трудностями отделения реальных жертв от участвовавших только в коротких разговорах или покинувших диалог до передачи денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 ноября операторы мобильной связи получили право блокировать сим-карты, если на одного абонента оформлено более 20 номеров.
В МВД напомнили, что передача сотрудниками операторов сотовой связи данных о номерах абонентов мошенникам может привести не только к утечке персональной информации, но и к уголовной ответственности.
Ранее ФСБ и МВД задержали 15 человек, подозреваемых в организации работы узлов связи для подмены номеров мошенниками через сим-боксы и виртуальные серверы.