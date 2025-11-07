МВД: Автомобили превратились в уязвимые IT-гаджеты на колесах

Tекст: Алексей Дегтярев

В августе 2025 года Jaguar Land Rover столкнулся с крупнейшей атакой на индустрию, совокупные потери автогиганта достигли 1,9 млрд фунтов стерлингов, были нарушены работы более 5 тыс. компаний в цепочке поставок, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Утечка корпоративных данных и коммерческих тайн может серьезно затронуть всю отрасль еще на долгие годы, предупредили в МВД.

Ранее угрозы кибербезопасности автомобилей ограничивались отдельными случаями, однако сейчас под угрозой оказываются миллионы подключенных машин. Взлом серверов телеметрии создает риск доступа к геолокации, истории поездок, поведенческим шаблонам водителей, а также к функциям удаленного управления автотранспортом.

Причем существует не только угроза безопасности, но и проблема приватности, от утечки персональных данных до возможности мошенничества.

В ответ на угрозы ООН совместно с автоконцернами внедрила регламенты UN R155 и R156, а также стандарт ISO/SAE 21434:2021, которые ужесточают требования к цифровой безопасности: часть моделей, не соответствующих новым нормам, была снята с производства.

В их числе Porsche 718 Boxster, Audi TT, VW Transporter 6.1 и Smart EQ Fortwo. Теперь кибербезопасность зависит как от производителей, так и от пользователей, а современные авто по уязвимостям сравнимы со смартфонами, заключили в МВД.

