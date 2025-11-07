Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
МВД: Автомобили превратились в уязвимые IT-гаджеты на колесах
Потери автопрома от кибератак продолжают возрастать, в 2024 году японский концерн Toyota потерял 240 ГБ информации, включая телеметрию, контакты клиентов и служебные журналы, сообщили в МВД России.
В августе 2025 года Jaguar Land Rover столкнулся с крупнейшей атакой на индустрию, совокупные потери автогиганта достигли 1,9 млрд фунтов стерлингов, были нарушены работы более 5 тыс. компаний в цепочке поставок, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
Утечка корпоративных данных и коммерческих тайн может серьезно затронуть всю отрасль еще на долгие годы, предупредили в МВД.
Ранее угрозы кибербезопасности автомобилей ограничивались отдельными случаями, однако сейчас под угрозой оказываются миллионы подключенных машин. Взлом серверов телеметрии создает риск доступа к геолокации, истории поездок, поведенческим шаблонам водителей, а также к функциям удаленного управления автотранспортом.
Причем существует не только угроза безопасности, но и проблема приватности, от утечки персональных данных до возможности мошенничества.
В ответ на угрозы ООН совместно с автоконцернами внедрила регламенты UN R155 и R156, а также стандарт ISO/SAE 21434:2021, которые ужесточают требования к цифровой безопасности: часть моделей, не соответствующих новым нормам, была снята с производства.
В их числе Porsche 718 Boxster, Audi TT, VW Transporter 6.1 и Smart EQ Fortwo. Теперь кибербезопасность зависит как от производителей, так и от пользователей, а современные авто по уязвимостям сравнимы со смартфонами, заключили в МВД.
Ранее в МВД поясняли, как отличить сгенерированную ИИ речь от настоящей.
Также ведомство отмечало, что принцип нулевого доверия – лучшая стратегия защиты от мошенников.