Патрушев и Моди обсудили углубление морского сотрудничества России и Индии

Патрушев и Моди обсудили, как расширить морские связи России и Индии
В ходе своего рабочего визита в Нью-Дели глава Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди расширение сотрудничества в морской сфере.
Патрушев и Моди в ходе рабочей встречи в Нью-Дели в рамках визита российского представителя основное внимание уделили укреплению и развитию российско-индийского взаимодействия в морской отрасли.
Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества двух стран для расширения морского потенциала двух стран. Обсуждение включало в себя перспективные направления партнерства в море, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Морской коллегии РФ.
Кроме того, Патрушев и Моди обсудили подготовку к российско-индийскому саммиту. Он запланирован на начало декабря в столице Индии. Патрушев прибыл в Индию 17 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Владимира Путина принять участие в этом саммите.
Глава МИД Индии в понедельник прибыл в Россию для участия в заседании ШОС.