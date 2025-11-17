Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.0 комментариев
В Армении лишили лицензии «Электросети» Карапетяна
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении прекратила действие лицензии компании «Электрические сети Армении».
Решение принято на заседании комиссии, сообщает ТАСС.
Согласно опубликованной информации, за лишение лицензии проголосовали четыре из пяти членов комиссии. Окончательно прекращение действия лицензии вступит в силу 21 ноября.
Компания «Электрические сети Армении» ранее принадлежала российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который в настоящее время находится под арестом в Ереване. Заседание комиссии транслировали армянские телеканалы.
КРОУ Армении рассматривала вопрос по проекту, который предусматривал лишение лицензии именно этой компании. После голосования комиссия подтвердила принятое решение и озвучила дату вступления решения в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армянские следователи обвинили бизнесмена Самвела Карапетяна в причастности к отмыванию денег через ряд компаний.
Депутаты парламента Армении приняли законы, по которым правительство страны получает преимущественное право на покупку компании «Электросети Армении».
Заместитель председателя Российско-армянского делового совета Эдмон Эвоян назвал попытку национализации «Электросетей Армении» беспрецедентным актом беззакония.