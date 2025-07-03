Парламент Армении разрешил национализацию компании «Электросети Армении»

В Ереване утвердили законы о национализации компании Самвела Карапетяна

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламент Армении одобрил во втором, окончательном чтении законы, которые позволяют национализировать компанию «Электросети Армении», сообщает РИА «Новости». За изменения проголосовали 65 депутатов, против – 27; оппозиция выступила против, считая их незаконными.

Компания Самвела Карапетяна назвала процесс национализации незаконным и пообещала использовать все возможные средства защиты. Поправки дают регулятору право инициировать административное производство при угрозе энергетической безопасности или нарушении лицензионных обязанностей. В случае добровольного отказа от лицензии комиссия может обязать компанию продолжить деятельность или передать управление временно назначенному лицу.

Глава комиссии получает полномочия назначать временного управляющего, утверждать программы устранения нарушений и требовать изменений в управлении или уставе компании. Закон также наделяет правительство преимущественным правом покупки компании по рыночной цене при ее продаже.

Ранее Самвел Карапетян уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора из-за действий против него и его компании. Владелец «Ташир групп» был арестован после заявлений о поддержке Армянской апостольской церкви, что вызвало конфликт с властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении разработали законопроект о национализации компании «Электросети Армении».

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении ранее оштрафовала компанию «Электрические сети Армении».

Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.