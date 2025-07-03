Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Парламент Армении разрешил национализацию компании «Электросети Армении»
В Ереване утвердили законы о национализации компании Самвела Карапетяна
Депутаты армянского парламента приняли законы, предоставляющие правительству преимущественное право на покупку компании «Электросети Армении» при ее продаже.
Парламент Армении одобрил во втором, окончательном чтении законы, которые позволяют национализировать компанию «Электросети Армении», сообщает РИА «Новости». За изменения проголосовали 65 депутатов, против – 27; оппозиция выступила против, считая их незаконными.
Компания Самвела Карапетяна назвала процесс национализации незаконным и пообещала использовать все возможные средства защиты. Поправки дают регулятору право инициировать административное производство при угрозе энергетической безопасности или нарушении лицензионных обязанностей. В случае добровольного отказа от лицензии комиссия может обязать компанию продолжить деятельность или передать управление временно назначенному лицу.
Глава комиссии получает полномочия назначать временного управляющего, утверждать программы устранения нарушений и требовать изменений в управлении или уставе компании. Закон также наделяет правительство преимущественным правом покупки компании по рыночной цене при ее продаже.
Ранее Самвел Карапетян уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора из-за действий против него и его компании. Владелец «Ташир групп» был арестован после заявлений о поддержке Армянской апостольской церкви, что вызвало конфликт с властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении разработали законопроект о национализации компании «Электросети Армении».
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении ранее оштрафовала компанию «Электрические сети Армении».
Суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.