В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
В Армении оштрафовали «Электросети» Карапетяна на 10 млн драмов
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении оштрафовала компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.
Размер штрафа составил 10 млн драмов, что эквивалентно примерно 26 тыс. долларов, передает ТАСС.
В постановлении КРОУ указано, что причина штрафа – выявленные технические и коммерческие нарушения в деятельности компании.
Решение было принято на заседании комиссии 18 июня. Как подчеркнули в КРОУ, нарушения были зафиксированы ранее, и итоговое решение по санкциям принято на основании рассмотрения этих фактов.
Российский предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви и подверг критике премьера страны Никола Пашиняна после того, как премьер призвал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах национализировать компанию «Электросети Армении» (ЭСА), которая находится в собственности российского предпринимателя.