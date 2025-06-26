Пашинян объявил о готовности закона о национализации «Электросетей Армении»

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о готовности законопроекта по национализации «Электрических сетей Армении», владелец которых, российский бизнесмен Самвел Карапетян, был арестован в Ереване, сообщает ТАСС.

Пашинян отметил: «Подготовлен соответствующий законопроект, и на внеочередном заседании парламента надлежащие изменения будут осуществлены. Думаю, очень быстро первые необходимые шаги будут сделаны и государство, правительство возьмет на себя управление «Электросетями Армении».

Также на заседании правительства Пашинян заявил о раскрытии якобы попытки «захвата власти» в Армении, выразив благодарность правоохранительным органам за предотвращение преступления, направленного против государственной безопасности. Премьер добавил, что обсудил с президентом представление силовиков к государственным наградам за участие в операции.

Пашинян подчеркнул, что опубликовано большое количество материалов по этому делу, и выразил уверенность, что расследование будет эффективным, а общество своевременно получит всю необходимую информацию. Он также отметил, что дискуссии в социальных сетях напомнили о трагедии 27 октября 1999 года и выразил надежду, что теперь правоохранители дадут ответы на похожие вопросы.

Поводом для действий властей стали публикации о якобы готовящемся государственном перевороте, которые Пашинян назвал «попыткой переворота мерзавцев». В среду были задержаны 16 сторонников оппозиционного движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, причем девять из них, включая самого архиепископа, арестованы на два месяца по решению суда. Оппозиционные силы назвали эти задержания политическим преследованием.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

В четверг архиепископ Баграт Галстанян, считающийся одним из главных оппонентов Пашиняна, взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.