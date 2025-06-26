Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Суд в Ереване арестовал архиепископа Галстаняна на два месяца
Архиепископ Баграт Галстанян, считающийся одним из главных оппонентов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме.
Суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца, сообщает РИА «Новости». Решение было принято по ходатайству следствия, заявил адвокат архиепископа Ованнес Худоян.
«Суд удовлетворил ходатайство и арестовал архиепископа», – сказал он.
Адвокат отметил, что команда защиты намерена обжаловать арест. По его словам, существует множество обстоятельств, делающих это решение незаконным, и они будут настаивать на его пересмотре.
Ранее в среду другой адвокат архиепископа, Сергей Арутюнян, сообщил, что Галстаняну предъявлены обвинения по статьям терроризм, беспорядки и узурпация власти. Он назвал эти обвинения «смешными» и подчеркнул, что процесс носит политический характер.
Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на публикацию civic.am, заявил о некоем плане оппозиции по совершению переворота, однако представители оппозиции высмеяли эти утверждения и заявили, что опубликованный план является фальшивкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.
Ранее в четверг суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Игоря Саркисяна, входящего в руководство Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».