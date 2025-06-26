В Ереване арестовали оппозиционера из руководства партии «Дашнакцутюн»

Tекст: Александра Юдина

Суд в столице Армении принял решение о заключении под стражу одного из лидеров АРФД на два месяца, передает ТАСС.

Судебные власти пока не прокомментировали причины и детали заключения под стражу.

Ранее по уголовному делу о попытке захвата власти в Армении задержаны 14 человек, в том числе силовики задержали архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба». Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в незаконных арестах и диктатуре.

Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. Он назвал ее «агентом влияния» и «чуланом с рухлядью». После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.