Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
В Ереване арестовали оппозиционера из руководства партии «Дашнакцутюн»
Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Игоря Саркисяна, входящего в руководство Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».
Суд в столице Армении принял решение о заключении под стражу одного из лидеров АРФД на два месяца, передает ТАСС.
Судебные власти пока не прокомментировали причины и детали заключения под стражу.
Ранее по уголовному делу о попытке захвата власти в Армении задержаны 14 человек, в том числе силовики задержали архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба». Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в незаконных арестах и диктатуре.
Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. Он назвал ее «агентом влияния» и «чуланом с рухлядью». После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.