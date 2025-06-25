Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в незаконных арестах и диктатуре

Tекст: Дарья Григоренко

Оппозиционеры осудили преследования архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба», а также его сторонников, передает ТАСС.

В официальном заявлении, распространенном пресс-службой фракции, отмечается, что нынешняя власть «перешла все границы закона и морали», нанеся удары по ключевым составляющим армянской государственности, включая декларацию независимости, конституцию, армию, церковь и диаспору. Представители фракции заявили, что действия правительства направлены на отвлечение внимания общества от угроз, связанных с армянской государственностью, и на уход от ответственности за, по их мнению, национальное предательство.

«Никол Пашинян открыто совершает терроризм против армянского народа. Продолжаются незаконные аресты, обыски и задержания людей в условиях диктатуры. Предъявляются сфабрикованные обвинения, используются все средства психологического террора, сопровождаемые искусственными описаниями подготовки «преступлений»», – заявили в оппозиционной фракции.

Ранее Пашинян разместил в своих соцсетях ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.



В среду по уголовному делу о попытке захвата власти в Армении задержаны 14 человек, в том числе силовики задержали архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба»

Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. Он назвал ее «агентом влияния» и «чуланом с рухлядью». После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.