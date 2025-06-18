Суд в Ереване арестовал бизнесмена Карапетяна на два месяца

Суд в Ереване арестовал бизнесмена Карапетяна за призывы к свержению власти

Tекст: Вера Басилая

Адвокат Лиана Гаспарян сообщила, что ходатайство следствия было удовлетворено, и решение суда защита считает полностью незаконным, передает РИА «Новости».

Защита планирует обжаловать решение об аресте Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти.

В Армении ему были предъявлены обвинения после того, как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь на фоне критики со стороны властей. Сам Карапетян свою вину не признал и считает власти Армении несостоятельными.

Позиция Карапетяна вызвала недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который опубликовал в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько критических постов против духовенства и благотворителей церкви. Во вторник МВД Армении сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна и задержании граждан.

В среду премьер-министр Пашинян в связи с делом Карапетяна заявил о необходимости национализации «Электросетей Армении».

Карапетян значительные средства направляет на развитие Армении: его фонд «Ташир» занимается сохранением и восстановлением исторических объектов, поддержкой медицины, спорта, культуры, а также социальной помощью.

Ранее против предпринимателя Самвела Карапетяна возбудили дело о публичном призыве к захвату власти.

Самвел Карапетян оказался под стражей после обыска в его доме и его громких заявлений о ситуации в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, как арест Карапетяна связан с визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию.