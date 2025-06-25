Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции

Tекст: Андрей Резчиков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране. Так он прокомментировал задержание оппозиционеров и лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.

Силовики также задержали несколько десятков его сторонников по подозрению в подготовке терактов и попытке захвата власти. Весной прошлого года Галстанян возглавил масштабные протесты против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера. Архиепископ неоднократно критиковал Пашиняна, в том числе из-за его высказываний в адрес представителей Армянской апостольской церкви.

В сообщении следственного комитета Армении уточняется, что по ходатайству следователя прокурор вынес постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 человек, 14 из которых задержаны. Всего сотрудники СК провели в домах оппозиционеров более 90 обысков. Среди них депутаты от фракций «Армения», «Дашнакцутюн», «Эчмиадзин» и сторонники «Священной борьбы».

В ходе следственных действий были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, средства радиосвязи, беспилотники, а также вещества, напоминающие наркотические средства. Следствие также изъяло документы с подробным планированием незаконных действий, хронологией и списком назначенных на возможные должности в органах исполнительной власти после предполагаемого захвата власти.

Согласно армянским СМИ, «План переворота оппозиции» предполагал поэтапные действия по свержению правительства Пашиняна. Сначала в течение нескольких месяцев оппозиционные средства массовой информации и лидеры общественного мнения должны были поднять «эмоциональную волну» в обществе. Затем к акциям должны были присоединиться военачальники, известные артисты, монашеские ордена и приходские общины, матери погибших защитников Карабаха, экс-лидеры Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Согласно плану, к середине сентября общество должно было начать требовать отлучения от церкви Пашиняна и его соратников, а 21 сентября – в день независимости Армении – случится переворот. Премьер-министром переходного периода в документе назван Армен Чарчян – известный врач и бывший депутат парламента Армении, приговоренный в 2001 году к условному сроку по обвинению в давлении на избирателей в преддверии парламентских выборов.

То, что власть начала кампанию против оппозиции, стало ясно на прошлой неделе, когда суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Обвинения в призывах к свержению власти президенту группы компаний «Ташир» были предъявлены после того, как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь на фоне критики со стороны властей. Сам Карапетян свою вину не признал и считает власти республики несостоятельными.

Ранее Пашинян публиковал в соцсетях несколько критических постов против духовенства и благотворителей церкви, призывал к смене главы Армянской апостольской церкви после обвинений в нарушении духовного обета.

Крупнейшая оппозиционная фракция «Армения» (Айастан), возглавляемая бывшим президентом Робертом Кочаряном, осудила преследования Галстаняна и его сторонников. В заявлении отмечается, что нынешняя власть «перешла все границы закона и морали». Представители фракции заявили, что действия правительства направлены на отвлечение внимания общества от угроз, связанных с армянской государственностью, и на уход от ответственности за, по их мнению, национальное предательство.

В Москве называют происходящее внутренним делом Армении. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие, чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России».

«Все это дело сфабриковано. Еще до задержания архиепископа Галстаняна был вброс о подготовке оппозицией якобы госпереворота. В опубликованных бумагах нет доказательств того, что за «планом» стоят конкретные политики. При этом любая политическая сила должна рассматривать шаги по приходу к власти – тут ничего криминального нет», – считает Андраник Теванян, лидер движения «Мать Армения».

Как добавил политолог Грант Мелик-Шахназарян, руководитель аналитического центра «Восканапат», представленные властями документы о «плане революции» на самом деле датируются прошлым годом, потому что данные об этом случайно были показаны в одном из новостных сюжетов.

«Очевидно, что все эти дела были сфабрикованы для преследования архиепископа Галстаняна и всего оппозиционного крыла Армении. Ставится цель подавить те очаги, где можно организовать сопротивление или консолидировать общество. Пашинян хочет реализовать свои цели и задачи, которые он сейчас, вероятно, согласовывает с Баку и Анкарой», – отметил Мелик-Шахназарян

По словам эксперта, «очередная волна преследований началась именно тогда, когда Пашинян находился с рабочим визитом в Турции, откуда фактически был отдан приказ правоохранительным органам арестовывать и преследовать политических оппонентов премьер-министра».

«Я более чем уверен, что в Евросоюзе и на Западе следят за происходящим в Армении, но вместе с тем – их это не очень интересует, потому что Пашинян преподносит эти процессы как борьбу против «российского влияния». Одновременно происходят информационные вбросы о том, что будто бы оппозиционеры хотели согласовать свои действия с российской стороной», – пояснил политолог.

Теванян прогнозирует, что преследование оппонентов Пашиняна продолжится: «Власть выступает против Армянской апостольской церкви, потому что боится этого института, который веками сохранял армянскую идентичность.

Пашинян становится армянским Саакашвили, который тоже хотел удержать власть с помощью репрессий, но у него этого не получилось».

Эксперты также сходятся во мнении, что арест Самвела Карапетяна и новые задержания – звенья одной цепи. «Под удар попали оппозиционные деятели, для которых неприемлема политика против интересов Армении. Различные социологические опросы, включая западные, показывают, что реальный рейтинг Пашиняна максимум 10%, что является для него историческим минимумом», – подчеркнул Теванян.

Он добавил, что правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном получила по итогам недавних выборов в совет старейшин (горсовет) второго по величине города страны Гюмри менее 50% мандатов – 14 из 33, и «это с учетом админресурса и всех фальсификаций».

«Проигрыши были и в других городах. Эти выборы показывают, что партия набирает не более 30%. В 2021 году, во время досрочных выборов, Пашинян обещал мир, но мы потеряли Арцах (Нагорный Карабах), территории Армении, и сейчас премьеру никто не верит. А если добавить к этому существующие социально-экономические проблемы, то общество скажет свое слово во время будущих парламентских выборов», – полагает политик.

По мнению Мелика-Шахназаряна, Пашинян сильно рискует, потому что сторонники архиепископа уже начали участвовать в массовых собраниях: «Но Пашинян хочет подавить центры общественного сопротивления до того, как оно будет организовано. У него есть политическая страховка от западных стран, а внутри Армении он действует точечно и пользуется существующими разногласиями внутри самой оппозиции».

Чем выше политические риски, тем чаще Пашинян склоняется в сторону репрессий,

считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС: «Премьер Армении начал давить на оппозицию сразу после прихода к власти, но тогда у него не было такой силы и до последнего он не перегибал палку. Но сейчас ради сохранения власти он начал зачищать любые возможные очаги сопротивления».

По словам Лепехина, в случае отсутствия оппозиции Пашинян сможет сохранять власть при любом рейтинге, даже если против него будет 90% населения страны. Более того, примером для него могут быть действия немецких властей, которые начали преследование второй по популярности партии в стране – «Альтернативы для Германии».

«Пашинян опирается на евроинтеграцию, на риторику про демократию и ориентацию на Запад. Это создает видимость существования демократии в Армении. А на самом деле за этой абсолютно прозападной риторикой скрывается довольно агрессивный политик, не терпящий абсолютно никакой оппозиции», – сказал эксперт.