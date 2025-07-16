Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Армянские следователи обвинили Карапетяна в отмывании денег
Российский бизнесмен Самвел Карапетян получил новое обвинение от армянских следователей, которые связали его с отмыванием денег через несколько компаний.
Армянские следователи предъявили арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну новое обвинение в якобы отмывании денег, передает ТАСС. Ранее его уже подозревали в «призывах к свержению конституционного строя».
Пресс-служба Карапетяна сообщила: «На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний». В команде бизнесмена считают, что это обвинение связано с политическим преследованием, которое, по их мнению, стало обычной практикой в отношении оппонентов нынешних властей Армении.
Сейчас Карапетян находится под арестом, расследование дела продолжается. Власти пока не комментировали новые обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Армении разрешил национализацию компании «Электросети Армении». Эксперт назвал этот шаг актом беззакония. В Армении подтвердили обыск офиса «Ташир» арестованного Карапетяна.