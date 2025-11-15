Россиянку Денисову включили в список претендентов на звание стрелка года в мире

Лада Денисова вошла в число претендентов на звание лучшего стрелка года в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стендовый стрелок из России 23-летняя Лада Денисова номинирована в финальную часть голосования за звание лучшей спортсменки года по версии Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

За титул лучшего стрелка года также борются шестикратная чемпионка мира Жанетт Хегг Дуэстад из Норвегии, Бренда Родригес из Бразилии, Константия Николау с Кипра и двукратная чемпионка Европы Рикке Ибсен из Дании. Голосование завершится 20 ноября.

Денисова в этом выиграла золото в трапе на этапе Кубка мира на Кипре и бронзу на этапе в Италии. Она также примет участие в Финале Кубка мира, который стартует 5 декабря в Катаре.

Стоит отметить, что ISSF разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных стартах под индивидуальным нейтральным статусом. Это позволило Денисовой выступать на престижных турнирах текущего сезона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой получил персональное поздравление с днем рождения от главы ФИФА Джанни Инфантино.

Олимпийский чемпион Александр Могильный был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. А Мария Шарапова получила перстень члена Международного зала теннисной славы во время церемонии на корте US Open.